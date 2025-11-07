Daniel Brito 07 NOV 2025 - 13:11h.

El cantante y actor a veces desayuna un plato de origen japonés que no acostumbramos a comer a primera hora de la mañana

El alimento típico de Chile que no falta en los desayunos de Pedro Pascal: "Es muy saludable"

Lo sabemos todos: el desayuno es la comida más importante del día. O al menos eso es lo que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, especialmente en la infancia. Hay quien no es capaz de empezar el día sin un buen café, otros que prefieren un zumo, o los que, aunque sea primera hora, necesitan algo contundente desde temprano, ya sea unas tostadas o un yogur con frutas. Y eso lo sabe bien Pablo Alborán, que muchos días comienza el día con un desayuno que pega más a medio día y que es de origen japonés.

Desde hace años el cantante, y ahora también actor tras su debut en 'Respira', que acaba de sacar su nuevo álbum de estudio ‘KM0’, se ha abierto más en sus redes sociales mostrando muchas veces cómo es su día a día e incluso su faceta de chef, ya que en ocasiones se ha subido incluso cocinando.

Quizá su pasión por la gastronomía ha hecho que varíe muchas veces con lo que se prepara para el desayuno. Por ejemplo, hace un tiempo enseñó que en ocasiones a primera hora no se toma una tostada o una fruta, sino que opta por un plato popular en la cocina japonesa, la sopa de miso.

¿Cómo es la sopa de miso?

La sopa de miso es una sopa que se prepara a base de un caldo dashi y con pasta miso, pudiendo luego añadirle diferentes ingredientes que suelen depender y variar según la región japonesa o la temporada. No obstante, entre sus ingredientes más utilizados está el tofu cotado en cubos, la cebolleta, diferentes verduras, como la zanahoria, las setas, e incluso carnes y pescados.

Y aunque en España se suela tomar en comidas y cenas cuando acudimos a comer a un restaurante japonés, lo cierto es que en el país nipón la sopa de miso es un acompañamiento básico en cualquier comida, hasta el punto de que no solo se sirve en las comidas principales, sino que también en los desayunos, por lo que no es de extrañar que Alborán tenga la costumbre de comerla de vez en cuando a primera hora.

Qué beneficios tiene

Que los japoneses tengan tan integrada la sopa miso en su dieta no es pura coincidencia, sino que son conscientes de los beneficios que le aporta a su organismo. Entre otras cosas se destaca su efecto prebiótico capaz de mejorar la digestión y mejorando el sistema inmune. No obstante, también cuenta con una gran cantidad de aminoácidos esenciales, siendo baja en calorías y aportando una gran cantidad de proteínas, fibra, diferentes vitaminas y minerales como el zinc, el potasio o el magnesio.