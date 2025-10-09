Marga Díaz 09 OCT 2025 - 08:30h.

La experta en decoración nos enseña a crear un espacio funcional dedicado a todos los utensilios y alimentos del desayuno

La decoración y la disposición que hacemos de los elementos que tenemos en la cocina es igual de importante, o más, que en otras zonas del hogar. Y para ello la experta en decoración Marga Díaz, más conocida en redes sociales como Decor by Maggie, nos enseña a sacarle el máximo partido en cuanto espacio a nuestra cocina y también más de un consejo sobre limpieza que nos ahorrará más de un quebradero de cabeza.

En este primer vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’ Marga Díaz nos ayuda a crear en cualquier rincón de nuestra cocina un espacio dedicado exclusivamente para el desayuno y así poder tenerlo todo a mano desde que comenzamos el día, tanto los alimentos como los electrodomésticos que necesitamos para la primera comida del día.

Hacer esto nos permite tener una mayor funcionalidad y se puede integrar de muchas formas dependiendo del espacio que cada uno tenga, por eso Decor by Maggie nos pone de ejemplo lo que ella ha hecho en su cocina. Para ello da varios ejemplos, desde un rincón de la encimera hasta colocar un mueble auxiliar o una mesa pequeña, adaptándose siempre al estilo y tamaño de cada cocina.

Y más allá de la funcionalidad, también puede aportar un toque diferente y personal a la decoración de cada cocina. En su caso ha utilizado una pared libre que tenía donde ha colocado muebles auxiliares no muy grandes y con poco fondo para colocar todo lo necesario para el desayuno y tenerlo siempre bien organizado.

Entre los beneficios de crear un espacio para el desayuno está olvidarte del estrés de no encontrar algo nada más levantarte teniendo que irte a trabajar, ganando tiempo a primera hora del día, que muchas veces es más que necesario, sobre todo si se pegan las sábanas. ¿Quieres ver los consejos de Marga Díaz? En el vídeo te lo cuenta todo con detalle.