7 sándwiches para maridar con chocolates y tés de alta gama

Sabores tan concretos como el del chocolate o los de algunos tés, van perfectos con estos sándwiches, pero no con cualquiera

Dónde probar los sándwiches más originales en Barcelona por el Día del Sándwich

El bocado perfecto es que combina a la perfección con lo que más nos apetece tomar, haciendo que la hora de la merienda o del desayuno sea perfecta. Si lo que tenemos sobre la mesa es un té o un poco de chocolate, hay muchas opciones que son ideales para acompañarlo y algunas de ellas puede que nos sorprendan, porque se salen de la norma.

Tendemos a pensar que la mejor opción puede ser unas galletas, como las tradicionales de mantequilla que en algún momento hubo en todas las casas (y ahí está la lata llena de botones e hilos para demostrarlo), o puede que pensemos en bizcochos, incluso en algún muffin o cupcake. Los más internacionales puede que tengan más presentes los macarons o incluso los scones.

Los sándwiches han dejado de ser lo primero que nos viene a la mente, pero pueden ser una gran opción y con una gran variedad de versiones para disfrutar al máximo. No hace falta dedicar demasiado tiempo para poder hacerlos nosotros mismos en casa, solo hay que encontrar esa combinación de sabores que hace que el sabor del chocolate o el té resalten, convirtiendo cualquier momento de descanso en un placer para los paladares más exquisitos.

No siempre nos resulta sencillo saber qué sabores van a ser los más indicados, corremos el riego de optar por un sándwich cuyo sabor eclipse al de todo lo demás que tenemos sobre la mesa y eso no es lo que queremos. Lo que se busca es encontrar el complemento ideal, ese que potencie y acompañe, el que nos haga cerrar los ojos para saborearlo mejor y nos invite a pensar en repetir cuanto antes.

Sándwiches para maridar con chocolates y tés de alta gama

Los tés blancos es mejor servirlos con alimentos ligeros y quesos suaves, el té oolong con galletas saladas o bocadillos ligeros, y el té negro es ideal para los dulces. Con el chocolate siempre es un acierto apostar por las frutas, los frutos secos o lácteos como el queso, pero también con algunos salados, como, aunque parezca sorprendente, el bacon.

Algunos sándwiches son más adecuados que otros, no siempre es sencillo encontrar el sandwich perfecto para acompañar nuestro chocolate o nuestro té de alta gama, pero estas opciones pueden ser un estupendo punto de partida.

Sándwich de pepino. Si quieres sentirte como un auténtico británico tienes que probar a tomar el té con un sándwich de pepino. Lleva, evidentemente, pepino, pero hay diferentes variedades, el tradicional solo lleva un poco de mantequilla en el pan y el pepino en finas rodajas, pero se puede mejorar, por ejemplo, añadiendo un poco de queso fresco o queso crema a la mezcla, así como hierbas aromáticas, como eneldo o tomillo. Sándwich de ensalada de huevo. Siguiendo la línea marcada por los británicos, puede prepararse una ensalada de huevo cocido con un poco de apio, mostaza y mayonesa, sal y un poco de pimienta al gusto. Sándwich de crema de cacahuete. Este bocado es perfecto para acompañarlo del mejor chocolate y, aunque en un primer momento no parece la opción más saludable, podemos preparar nuestra propia crema de cacahuete para que sea un poco más healthy. Este emparedado lleva también plátano troceado y, si quieres que sea perfecto, añade chocolate dentro, tuéstalo o mételo en la sandwichera. Sándwich de plátano con miel. Untando el pan con mantequilla antes de tostarlo conseguiremos que quede de un precioso color dorado, una tonalidad que comparte con la miel que lleva en su interior, junto con unas rodajas de plátano y unas nueces, que le dan un toque crujiente que lo hace muy especial. Sándwich de mermelada. Aunque por el nombre pueda parecerlo, no estamos hablando de una tostada tradicional, sino de un sandwich delicioso que no solo lleva la mermelada de nuestra elección, esa que tanto nos gusta, también lleva una capa de queso crema que crea un contraste de sabores de lo más interesante. Ideal para la hora del té. Sándwich de queso y rábano. Poco hay que explicar sobre la preparación de este emparedado, salvo que antes de untar el queso crema sobre el pan, lo mejor es cortar finamente el rábano y aliñarlo con pimienta y sal para que se vayan impregnando bien los sabores. Después se extiende el queso, se colocan los rábanos y listo. Sándwich dulce. Tostamos con cuidado el pan y extendemos una capa de mermelada de fresa y colocamos encima unas tiras de plátano caramelizado (podemos hacerlo en poco tiempo, añadiendo azúcar moreno y agua a una sartén e incorporando el plátano cortado para que se haga poco a poco). Añadimos un poco de yogur griego y cerramos el sándwich con otra rebanada de pan tostado.

Lo mejor es servir los sándwiches cortados en cuatro triángulos, lo que hace que cada bocado sea delicado y, si hemos preparado varias opciones, hace que podamos probar más, para ver cuál nos gusta más para acompañar el té o chocolate de alta gama.