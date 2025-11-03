Inés Gutiérrez 03 NOV 2025 - 11:00h.

Hacer un buen sándwich es todo un arte y en Barcelona se lo han tomado muy en serio

¿Te gustan los bocadillos? Estos son los 50 mejores del mundo: del Shawarma al Runza

Es una gran opción para un desayuno completo, también para calmar el hambre que se siente a media mañana o media tarde, si no tienes claro qué comer o cenar, un sándwich puede ser la mejor solución: es sencillo de preparar, fácil de comer y admite una gran cantidad de combinaciones. Cualquier día parece bueno para tomarse un buen sándwich, sobre todo el 3 de noviembre, Día Internacional del Sándwich.

Existen sándwiches de todo tipo, esos que preparamos corriendo porque apenas tenemos tiempo, pero no queremos irnos de casa con el estómago vacío, también aquellos cuyos ingredientes principales son los que tenemos en la nevera en ese momento, sándwiches tan irrepetibles como los que preparamos con las sobras de la comida del día anterior que no queremos tirar, pero tampoco son tantas como para que nos solucionen otro plato. Las ponemos entre pan y pan y listo.

Tendemos a pensar en los sándwiches como la solución perfecta para un momento de pereza, para que los niños merienden o no tener que pensar qué queremos cenar, sin embargo, hay sándwiches que son verdaderas obras de arte. Algunas personas no dudan en tostar el pan o hacerlo con un poquito de mantequilla en la sartén, picar los ingredientes pequeñitos, para que se extiendan de manera uniforme y todos los bocados sean perfectos o dedicar un momento de sus vidas en preparar esa salsa que le dará un toque único.

Dónde probar los sándwiches más originales en Barcelona por el Día del Sándwich

La mayoría son rápidos de preparar, pero eso no quiere decir que no se les pueda dedicar un poco de tiempo extra, haciendo que hasta el sándwich más sencillo quede delicioso, perfecto y equilibrado. Precisamente esto es lo que pretenden en algunos bares y restaurantes de Barcelona, donde apuestan por los mejores ingredientes para conseguir las combinaciones más sorprendentes.

LomoBajo. Expertos en carnes, aprovechan todo lo aprendido para preparar bocadillos y sándwiches de excepción. En este local prima la calidad y eso se nota en su propuesta, desde su roll de pastrami, pepinillo, cebolla, queso cheddar y mayonesa de carne hasta su destacable tartar roll de buey, con cebolla crujiente y cremoso de yema de huevo.

Entrepanes Díaz. Uno de los objetivos de este local es aprovechar las recetas de siempre y ponerlas entre panes para que podamos disfrutarlas siempre. Una forma de unir pasado y presente que ha resultado ser tan deliciosa como atractiva. Entre sus opciones, el típico emparedado de calamares a la andaluza, mayonesa y mayonesa en su tinta o el de albóndigas con tomate, brie crujiente y albahaca.

Sagàs. Apasionados de comer con las manos, su apuesta por el producto recién cultivado es clara, también sus ganas de disfrutar de la comida local, con su sobrasada en bikini con mozzarella de búfala de la Campania y miel de romero, tanto como de las propuestas internacionales, como su bánh mi de porcheta o su chilli cheere burger con queso Cheddar y salsa chilli sofrita con chile chipotle y frijoles.

Carrot Café. En este lugar no se cortan a la hora de hacer feliz al comensal y por eso ofrecen tanto bocadillos como bagels y, por supuestos, sándwiches, como uno de los más solicitados, el que pastrami. También es una buena idea probar el de pulled pork a baja temperatura, la combinación perfecta gracias a su pan tostado en mantequilla.

La Bikineria. Con ese nombre está bastante claro que los sándwiches son su mejor baza para triunfar, esa fue su apuesta y ganaron. Por supuesto tienen el clásico de jamón y queso, el de bacon y tres quesos o el de jamón serrano, pero también de pastrami, deli beef o el de pollo a l’ast, con pollo asado, queso gouda y alioli de manzana.

Bar Torpedo. Entre sus opciones cuentan con bocadillos y sándwiches que no dejan indiferente a nadie, como su bikini de lengua de ternera marinada a la plancha con mostaza de hierbas y queso fundido o su sándwich de la clásica ensaladilla rusa, con atún y huevo duro.

Trikini. ¿Amas los sándwiches? Seguro que no tanto como en este restaurante donde son la estrella más absoluta. Tienen el clásico bikini, su especialidad, el trikini (de pollo a l’ast, lechuga, huevo duro, beicon, mayonesa-romesco, queso gouda y cebolla caramelizada), tienen opciones vegetales, como el paz veggie (espinacas, piñones, pasas, burrata ahumada, cebolla caramelizada, “alioli” y miel) o el mallorkini, con sobrasada, queso de Mahón y miel de flores.

Si quieres celebrar el día del sándwich por todo lo alto, no dudes en darle una oportunidad a alguna de estas opciones y, como entendemos que no es posible visitarlos todos el mismo día, no dudes en apuntarlos en tu lista de indispensables, porque para los verdaderos amantes de los emparedados, no hay solo un día al año que merezca la pena celebrar, todos los días pueden ser el día del sándwich.