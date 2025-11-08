Inés Gutiérrez 08 NOV 2025 - 11:00h.

Hacer un buen pan no siempre es fácil, por eso lo mejor es que los mejores nos den las pautas que necesitamos

Es bastante probable que todos, o casi todos, alguna vez en nuestra vida nos hayamos planteado hacer pan en casa. No parece demasiado complicado cuando lo vemos en las redes sociales y parece algo que puede ayudarnos a llevar una dieta más saludable o por lo menos a tener claro qué estamos comiendo cuando tomamos pan. Para sorpresa de nadie, o casi nadie, las cosas no son tan sencillas como se ven en Instagram y hacer pan artesanal es todo un mundo.

Podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que solo necesitamos encontrar otra receta que sea más sencilla, pero lo que de verdad necesitamos es que alguien que sabe lo que está haciendo nos guíe y, sobre todo, nos diga qué es lo que estamos haciendo mal. Por supuesto, esto no es así siempre, hay gente a la que las recetas le salen a la primera y puede presumir de unas tostadas deliciosas, unos bocadillos de escándalo o del mejor pan para mojar en la salsa. Ellos seguro que también reciben con los brazos abiertos la posibilidad de mejorar.

No solo de conseguir que el pan esté más rico, acudir a la escuela de un profesional es una gran forma de saber un poco más sobre el arte de hacer pan, saber cuándo tenemos que mezclar los ingredientes y cuándo dejarlos reposar, aprender por qué si hemos hecho lo mismo la segunda vez no nos ha quedado tan buena como la primera (spoiler: seguro que no hemos hecho lo mismo). Un curso para hacer pan artesanal no solo nos da las herramientas, también puede abrir un mundo de posibilidades y mostrarnos cómo hacer diferentes variedades de pan. Se puede aprender a hacer pan blanco, pero también pan integral, o pan de molde, o con semillas o especial para bocadillos.

Todo depende del nivel que queramos tener, la cantidad de tiempo que estemos dispuestos a dedicar a la formación y el dinero que tengamos disponible para pagar las tasas. El resultado merecerá la pena, es una inversión a largo plazo porque no solo puedes ahorrarte comprar pan, también tendrás algo que hacer todas esas veces que sientas que necesitas un descanso o un poco de tiempo para calmar la mente, porque amasar puede ser una forma de meditación y el resultado no solo es que estarás más tranquilo, también tu casa olerá a pan recién horneado y podrás comer pan recién hecho.

Los mejores cursos para hacer pan artesanal

En A punto tienen claro que la cocina es su prioridad y por eso organizan cursos pensados para que todo el mundo pueda disfrutar y, sobre todo, aprender. Son cursos a los que se puede ir sin tener conocimientos previos y de los que se sale con un pan debajo del brazo. A pesar de que enseñan y empiezan nuevas masas, tienen varias ya fermentadas para poder trabajar desde el principio. Aprende a preparar bagels, pan brioche o pan de espelta, entre otros. En La Patente, Mònica de Bons Focs te explica todo lo que quieras saber sobre el arte de hacer pan. En sus cursos aprenderás cuáles son las mejores harinas, qué las diferencia entre ellas y cómo esto afecta al pan. Además, incluye una cata y las claves para elaborar el pan más saludable. En Alambique son muchos los cursos de cocina a los que te puedes apuntar, puedes aprender a hacer guisos tradicionales, tapas gourmet, platos dulces o, por supuesto, pan. Gracias a sus cursos puedes aprender diversos tipos de amasado obteniendo variedades de pan diferentes gracias a la forma en la que tratan los ingredientes o los distintos tiempos de fermentado y horneado. La escuela de cocina Food Romance promete que saldrás de sus cursos con muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido, también con una muestra de lo cocinado para que puedas disfrutarlo. En sus cursos especializados en pan aprenderás a preparar pan de cereales sobre poolish, pan Payés con masa fermentada o baguette con Masa madre. Aprende todo sobre la masa madre en el Curso de Panes de Valencia Club Cocina. Su maestro panadero garantía que aprenderás a hacer pan casero, pero también te llevarás algunos trucos extra que solo se pueden aprender de los profesionales. Además, aprenderás a hacer pan rústico, pan de molde con pipas o pan burger. No siempre tenemos la opción de aprender de manera presencial y eso lo solucionan en Cursos con Miga con video detallados que te acompañan mientras aprendes, para que no te quede ninguna duda. Cursos detallados gracias a los que aprenderás a hacer pizza, focaccia, chapata con biga, baguette con poolish o masa madre natural.

Ponte en las mejores manos y apuesta por aprender de los mejores profesionales el arte de hacer pan desde cero, descubriendo todos esos detalles que hacen que el resultado sea un éxito y puedas ahorrarte esperar la cola en la panadería.