Los 9 mejores brunch de noviembre en ciudades europeas como Londres, Berlín o Ámsterdam

Inés Gutiérrez 31 OCT 2025 - 11:00h.

Renunciar al brunch no parece una buena opción, ni siquiera si estamos disfrutando de un viaje por Europa

Brunch en Madrid: los 7 sitios más originales donde disfrutar un desayuno tardío

Es bastante poco probable que estando de visita en alguna ciudad europea tengamos un rato de aburrimiento, hay tantas cosas por ver, tantos lugares en los que estar, espacios que visitar y rincones por descubrir que lo que suele faltarnos es tiempo a lo largo del día. Lo que no nos falta es hambre y ganas de descubrir nuevos lugares en los que sentarnos a comer y recuperar fuerzas.

Para muchas personas un buen desayuno es indispensable, otros no pueden pasar el día si no han comido en condiciones y quienes quieren terminar bien el día seguro que no quieren saltarse la cena. Todos ellos están saltándose uno de los grandes placeres de las mañanas libres: el brunch.

Esta comida que está pensada para coincidir con el aperitivo, pero que no tiene nada que ver, porque mezcla platos dulces, opciones saladas, se acompaña de un café y se puede rematar con una mimosa. Pocas opciones son tan completas como el brunch y en todas las ciudades hay algún lugar que destaca, por lo que nada mejor que incluirlos en nuestros planes si estamos de visita en alguna ciudad europea.

Esto, por supuesto, no es incompatible con las otras muchas opciones gastronómicas que hacen que cada lugar sea único, que son parte de su esencia y su identidad, pero sí que puede ser una buena forma de disfrutar esa ciudad de otra manera, de aprovechar la energía que se consigue durante ese brunch para no dejar cuadro sin ver, parque sin descubrir o mirador sin visitar.

¿Necesitas fuerzas para continuar siendo el perfecto turista? No te resistas y dale una oportunidad al brunch, ideal para conseguir la energía que necesitas con todo el día por delante.

Londres, Berlín o Ámsterdam: los mejores brunch de noviembre en ciudades europeas

Londres. Cerca de la estación King’s Cross, a no demasiada distancia de algunos de los puntos turísticos imprescindibles, está Bourne & Hollingsworth Buildings, un lugar lleno de magia, con cierto aire mediterráneo y un jardín cubierto donde poder disfrutar de un estupendo brunch. Tiene las opciones clásicas, que incluyen el tradicional desayuno inglés, y también otras un poco más originales. París. La guía Michelin considera que tiene calidad suficiente para destacar Pavyllon y darle una de sus estrellas, por lo que puedes estar seguro de que una visita merecerá la pena, por supuesto esto también indica que no será barato y también que no dejará indiferente a nadie: salmón ahumado y tortilla, jamón y crema comté en un bocadillo de gougère y perritos calientes con una salchicha de bogavante. Roma. Comer bien en Roma es muy sencillo si sabes dónde ir, quienes quieran un brunch típicamente neoyorquino pueden probar en Dolce, siempre que sea domingo. Bagels, huevos, tortillas, sándwiches de todo tipo, gofres, hamburguesas o tostadas francesas. Si nada te convence, una de sus especialidades es el tiramisú. Praga. Las redes sociales ayudaron a que Kavárna co hledá jméno se hiciera famoso, pero el verdadero culpable fue su Soufflé de huevos Benedict. Tiene un menú variado, dulces deliciosos y café de calidad, ¿se puede pedir más? Lisboa. Acogedor y animado, el Agora recibe al visitante con los brazos abiertos y le seduce con sus opciones gastronómicas. Si lo tuyo es el brunch no quedarás decepcionado, porque tiene las típicas tostadas de aguacate con requesón, pero también ensaladas de salmón al kimchi con pepino y huevo escalfado. Berlín. Es posible visitar una pequeña jungla si seleccionamos House of Small Wonder para tomar un buen brunch en Berlín. Este espacio está deliciosamente decorado, pero también ofrece una no menos deliciosa oferta de preparaciones en su menú. Opciones típicas y otras mucho menos habituales con aire asiático. ¿Lo mejor? No hay límite de horarios y ofrecen el brunch todo el día. Ámsterdam. Inspirado en el estilo de vida sueco, Lagom se basa en buscar el equilibrio y también en ofrecer un brunch que merece la pena y lo hace durante todo el día. Rollos de canela, focaccia de salmón o tostadas francesas, además también tienen opciones vegetarianas y veganas. Dublín. Junto al muelle del Gran Canal se encuentra Herbstreet, donde puedes encontrar un brunch que tiene todo lo que los amantes de los brunch desean. Platos dulces y salados, recetas típicas irlandesas y otras más internacionales, con sabores mexicanos. Además, también tienen zumos recién exprimidos. Viena. Cada domingo, el Gerstner Café-Restaurant ofrece un brunch que no pasa desapercibido. Tienen un variado buffet de aperitivos, una gran selección de strudels, pasteles y postres, platos de huevos, sopas y platos principales, y todo comienza con una copa de vino espumoso Schlumberger. Además, tiene vistas a la Ópera Nacional.

Cualquier lugar es adecuado para darle una oportunidad a un buen brunch y estas opciones son la mejor prueba de ello. No renuncies a una de las comidas más divertidas y variadas del día, ni siquiera durante una escapada por Europa.