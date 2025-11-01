Para una comida rápida o una cena ligera, estos bocadillos son siempre un acierto
Los 7 mejores planes gastronómicos para disfrutar de las setas y la trufa este otoño
Los amantes de los bocadillos no necesitan que nadie les señale cuáles son los mejores, porque seguro que tienen su propia lista. Sin embargo, es bastante probable que muchas de las opciones que Taste Atlas coloca en su lista de los mejores del mundo (seleccionado por votación popular) ni siquiera les suenen conocidas, habiendo ante ellos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos solo con lo bueno conocido si tiene toda la pinta de que lo malo por conocer es igualmente sabroso y apetecible?
Los 50 mejores bocadillos del mundo
- Shawarma. El bocadillo más votado no es un bocadillo como tal, originalmente se preparaba de cordero, con trozos de carne apilados y asados en un asador vertical, pero actualmente se prepara de pavo, pollo o ternera. La carne marinada se sirve con salsas y verduras y envuelta en pan de pita o una tortilla.
- Bánh mì. Este bocadillo vietnamita se prepara en pan de baguette y lleva carne de cerdo marinada, pollo, tofu o salchichas, junto con pepinos encurtidos, zanahorias ralladas, cilantro fresco y salsa de mayonesa y chiles.
- Pan con chicharrón. Típico de Perú es este bocadillo de panceta de cerdo frita y crujiente, o chicharrones. El pan suele ser un panecillo blanco y suave.
- Rollo de langosta al estilo de Maine. Lleva langosta aderezada con mayonesa y mezclada con apio. Se le suele añadir solo sal y pimienta, pero a veces también zumo de limón, mostaza y cebollino. El panecillo se tuesta con mantequilla, logrando un contraste entre el calor del pan y el frío de la ensalada.
- Jibarito. Típico de Puerto Rico, el jibarito lleva plátano frito en lugar en pan y está relleno de carne, lechuga, tomate, queso y mayonesa de ajo.
- Zingara di Ischia. Desde Italia llega esta deliciosa opción que mete entre dos rebanadas de pane cafone (pan napolitano), fior di latte, prosciutto crudo, tomate y mayonesa.
- Lomito. Típico de Córdoba (Argentina), este bocadillo es de lo más saciante, lleva filete de lomo finamente cortado, tomates, cebollas, lechuga, mayonesa, salsa chimichurri, jamón, queso y un huevo frito.
- Montreal smoked meat. La clave de este bocadillo está en la preparación de la carne, marinada en una mezcla de hierbas y especias y después ahumada.
- Mozzarella in carrozza. Lo que hace especial a este sandwich de mozzarella es que después se reboza con harina mezclada con agua y huevo, y se fríe hasta que está bien dorado.
- Svamptoast. Más que un bocadillo, el svamptoast es una tosta típica de Suecia que sobre la rebanada de pan tostado coloca una salsa elaborada a base de crema de leche y, sobre ella, rebozuelos o setas silvestres salteadas en mantequilla.
- Panino col polpo. Desde Italia llega este bocadillo, que apuesta por darle un toque diferente al pulpo a la brasa gracias a llevar también una mayonesa y tomate picado.
- Philly cheesesteak. Típico de Filadelfia, se elabora con carne de costilla bien picada, mezclada con cebolla y colocada junto al queso (Cheez Whiz o Provolone) en un panecillo italiano.
- Po'boy. Es uno de los bocadillos más famosos de Nueva Orleans y lleva carne o marisco rebozado, colocado sobre una salsa de mayonesa y tabasco, con lechuga y tomate.
- Bocadillo de jamón. Típico de España, el jamón al que hace referencia es el jamón ibérico.
- Choripán. Es un bocadillo típicamente argentino, pero su nombre ya da bastantes pistas de lo que lleva, chorizo criollo y pan. También se le añade salsa chimichurri.
- Vada pav. Es uno de los preferidos en Bombay (India) y lleva puré de patatas picante frito en masa de garbanzos dentro del pan. También se le puede añadir chutney rojo picante.
- Medianoche. Típicamente cubano, lleva cerdo asado, jamón, queso suizo y pepinillos, la clave está en el pan, hecho con una masa de huevo dulce y suave.
- Bagel and lox. En Nueva York este es uno de los bocadillos más pedidos, y lleva queso crema y salmón ahumado.
- Prego. Desde Portugal llega esta delicia de carne de res salteada con cebolla y vino. Se puede acompañar de mostaza y salsa picante.
- Sanduíche de pernil. También portugués es este bocadillo, con cerdo asado desmenuzado y colocado entre dos panes. Se le puede añadir mostaza o queso.
- Sánguche de milanesa. Los argentinos se rinden a este bocadillo de milanesa (carne empanada, normalmente de vacuno) con mayonesa, tomate, lechuga y cebolla, al que también se puede poner salsa chimichurri, jamón o queso.
- Pan con relleno. El relleno es un embutido tradicional peruano que se parece bastante a la morcilla, su ingrediente principal es también la sangre. La morcilla se saltea con ajíes amarillos, menta y azúcar y se pone en el pan junto con boniatos crujientes.
- Arepa reina pepiada. ¿Se puede considerar la arepa un bocadillo? Cada uno decide, pero nadie quiere renunciar a probar estas arepas venezolanas, rellenas de pollo, aguacate y mayonesa, con un toque de limón y cilantro.
- Bake and shark. Desde Trinidad y Tobago llega esta opción, típica de conciertos y festivales, con carne de tiburón marinada, salsas, chutneys y verduras.
- Rejemad. Se trata de una tosta típica de Dinamarca con camarones hervidos con sal y pimienta a los que se añade un chorro de limón una vez pelados y se colocan sobre una rebanada de pan tostado con mayonesa y eneldo.
- Croque-monsieur. Se trata de un sandwich de origen francés de jamón y queso Gruyère. Además, lleva por encima un poco de bechamel y se gratina en el horno.
- Chivito. Muy típico de Uruguay, el chivito lleva churrasco (carne asada a la parrilla y cortada en lonchas finas), jamón, tocino, tomate, lechuga, mozzarella derretida y huevo.
- Kebda Eskandarani. Típico de Egipto, este bocadillo lleva hígado de res frito con condimentos picantes que se sirve en ocasiones junto con salsa tahini.
- Cemita. Originario de Puebla (México), el ingrediente principal es carne empanada (chuletas de cerdo o pechuga de pollo), se le añade queso rallado, aguacate, jalapeños encurtidos y pápalo.
- Pambazo. El nombre de este bocadillo mexicano viene del pan en el que se elabora, pan bazo. El relleno más habitual es de papa o chorizo.
- Chopped cheese. De nuevo Nueva York nos ofrece una opción ideal para variar en nuestros bocadillos, en este caso carne picada, cebolla, queso americano derretido, lechuga, tomate y condimentos, todo ello dentro de un panecillo.
- Grilled cheese. Todo un clásico entre los sandwiches, porque hablamos de un sandwich de queso a la parrilla. Eso sí, el queso debe estar fundido.
- Francesinha. La cocina lusa nos regala este sandwich que se come con cubiertos. Esto no es negociable porque hablamos de un sandwich relleno de carne de res o cerdo, salchichas, jamón y queso, pero bañado en salsa picante de tomate y cerveza.
- Muffuletta. Inmigrantes italianos en Nueva Orleans crearon este bocadillo con salami, jamón, mortadela y quesos como mozzarella y provolone, ensalada de aceitunas, alcaparras, chalotas, pimientos peperoncini y giardiniera.
- Pastrami on rye. Sobre pan de centeno se coloca el pastrami con mostaza picante y pepinillos encurtidos.
- Kaya. Es tradicional en los desayunos de Malasia y se suelen servir un par de rebanadas de pan rellenas de kaya, una pasta de azúcar, huevos, leche de coco y saborizante de pandan.
- Torta ahogada. Desde Guadalajara (México) llega este bocadillo, que recomiendan contra la resaca. Lleva carne de cerdo, cebolla, una salsa suave de tomate y ajo y un chorrito de limón. Después se bala en salsa picante de vinagre, comino y chile.
- Mettbrötchen. En Alemania es habitual el mettbrötchen, un panecillo típico alemán que se rellena de mett, que es carne picada de cerdo cruda aliñada con sal y pimienta y con un poco de cebolla cruda.
- Fricassee. En Túnez es popular este bocadillo que se hace con panecillos fritos y rellenos de atún, hummus, huevos cocidos, alcaparras, aceitunas, harissa y patatas cocidas.
- Grouper sandwich. Típico de la gastronomía de Florida, lleva un filete de mero marinado, rebozado y frito que se sirve en pan brioche con lechuga, tomate, pepinillos y salsas.
- Steak bomb. Este bocadillo destaca porque no es una opción ligera, porque lleva carne a la plancha, queso, pimientos, cebolla, champiñones y salami o salchichas.
- Drei im Weggla. Hablamos de un panecillo redondo y relleno con tres salchichas Nürnberger Rostbratwurst, al que se le añade mostaza picante.
- Grinder. En un panecillo largo con un poco de aceite de oliva se añade jamón en lonchas, pavo, salami o prosciutto, queso provolone, tomate y lechuga.
- Stjerneskud. Sobre una rebanada de pan de centeno con mantequilla se añaden diferentes tipos de pescados, normalmente filetes de platija, salmón y camarones. También suele llevar espárragos, caviar, rodajas de limón y mayonesa.
- Bocadillo de tortilla de patata. La única manera de mejorar esta tortilla de huevo y patata (y cebolla para quien le guste) es sumarle un buen trozo de pan. Un bocadillo de tortilla siempre es una buena idea.
- Hot Brown. Consiste en pavo asado y tocino colocados sobre un trozo de pan y cubiertos con salsa Mornay. Se hornea hasta que se pone crujiente y la salsa empieza a dorarse.
- Bauru. En este bocadillo se elimina la miga del pan y se rellena con rosbif, queso fundido, tomate y pepinillos en rodajas. A veces se cambia el rosbif por jamón.
- Kumru. Suele prepararse con pan artesanal que lleva harina de garbanzos, y se suele rellenar con queso kaşar, salchicha picante y tomates.
- Breakfast roll. Para hacer este bocadillo solo hay que preparar los elementos típicos de un desayuno irlandés, salchichas, lonchas de bacon y huevos, y colocarlas en un panecillo.
- Runza. Para este bocadillo hay que hacer una mezcla de carne picada, repollo, cebolla y condimentos variados y usarlo para rellenar una masa de pan que va al horno.