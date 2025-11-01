Inés Gutiérrez 01 NOV 2025 - 11:00h.

Para una comida rápida o una cena ligera, estos bocadillos son siempre un acierto

Los amantes de los bocadillos no necesitan que nadie les señale cuáles son los mejores, porque seguro que tienen su propia lista. Sin embargo, es bastante probable que muchas de las opciones que Taste Atlas coloca en su lista de los mejores del mundo (seleccionado por votación popular) ni siquiera les suenen conocidas, habiendo ante ellos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos solo con lo bueno conocido si tiene toda la pinta de que lo malo por conocer es igualmente sabroso y apetecible?

Los 50 mejores bocadillos del mundo