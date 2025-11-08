Tyra Banks es la fundadora de Smize & Dream, una marca de helados con la que ha cumplido un sueño

Tyra Banks siempre será recordada como una de las grandes supermodelos de la década de los 90, pero desde entonces ha seguido triunfando con multitud de proyectos. Ha sido presentadora y productora de su propio talk show y del reality ‘America’s next top model’, actriz en cine y televisión y escritora de varios libros. Por supuesto, una celebridad tan polifacética como ella también ha probado suerte como empresaria y en el año 2020 fundó Smize & Dream, su propia marca de helados, cuya principal tienda se encuentra en Sídney (Australia). Cinco años después del estreno de su negocio, la estrella ha sorprendido a muchas personas en las redes sociales con un vídeo que se ha hecho viral y en el que promete que va a vender “el primer helado caliente del mundo”.

“Siento que me estoy volviendo loca, es como si no pudiera dormir. Estas ideas siguen viniéndome a la cabeza… Y me vino esta: helado caliente”, declaró en su publicación. Posteriormente dejó claro que no se refería a un latte o a un chocolate caliente con sabores añadidos, sino a auténtico helado transformado en un postre caliente que se puede beber. Su empresa indica que la propia Tyra Banks se encargó de hacer innumerables pruebas de sabor hasta conseguir la textura perfecta, una agradable sensación en la boca y “una nueva forma de experimentar el helado”.

Al día siguiente, la estadounidense presentó la primera variedad de Hot Mama, nombre que le ha puesto a su helado caliente: “He estado trabajando durante más de un año en volverlo caliente, y no, no estoy hablando sobre mí misma en un bañador en los 90… Estoy hablando sobre helado caliente, algo que nunca se ha hecho antes”. Ella misma presentó en su tienda en Australia la versión caliente y líquida de su sabor de helado favorito, que lleva como ingredientes mantequilla de caramelo, nueces pecanas tostadas con caramelo y una nata entre dulce y salada. El primero de sus clientes hizo cola durante dos horas para probar esta creación. Sin embargo, muchos usuarios en las redes sociales cuestionaron el concepto, preguntándose si ese helado derretido no es más que un batido caliente, por lo que Banks insistió en que se trata de algo novedoso.

La pasión de Tyra Banks por el helado

Tyra Banks explica en la página web de Smize & Dream el origen de su amor por los helados. La exmodelo recuerda sus orígenes humildes y los sacrificios que su madre hizo por su hermano y por ella cuando eran pequeños. “Durante esos años de trabajo duro de mamá, todos los viernes por la noche, después de hacer las tareas y cenar, ¡teníamos nuestra noche de chicas en la heladería Häagen-Dazs de Hollywood!”. Mientras disfrutaban de sus helados favoritos en el coche de la familia, hablaban sobre sus planes de futuro y sus sueños.

“Con el paso de los años, algunos de mis mayores sueños se volvieron realidad, pero muchísimos de ellos no. No me oirás decir ‘esos fracasos me llevaron hasta donde estoy ahora’, porque dar un gran concierto sigue siendo un sueño, ¡pero sé que no puedo cantar como Taylor o Beyoncé! Pero sobre lo que sí sé es el helado. Su ciencia. Su arte creativo. Sus partes técnicas y sus deliciosos sabores. Soy como una sumiller de helados”, expone. Banks afirma que el helado es algo que siempre está en su mente todos los días del año, “especialmente a las 2:30 de la mañana”, y que no fue sencillo lanzar un negocio en torno a este producto durante la pandemia: “Ahora estoy viviendo mi mayor sueño creativo… Smize & Dream es una carta de amor a mi madre, Carolyn”.