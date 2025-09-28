Logo de GastroGastro
Tres helados caseros para cualquier momento del año: es más fácil y sano de lo que crees

El helado de chocolate casero es una delicia en cualquier momento del año.
freepick.com
El verano ha llegado a su fin, pero no se ha llevado las ganas de comer helado. Al menos para muchas personas, ya que su consumo cada vez es mayor en otros momentos del año, como en otoño o en invierno. En especial en las zonas donde las temperaturas siguen siendo altas y para combatirlas hay pocas cosas mejores que un helado. Y si además son caseros, la cosa, además, es sana y barata. Dos cosas que siempre se agradecen.

Aunque muchas veces la pereza nos juega malas pasadas y elegimos otras opciones más cómodas, la verdad es que hacer un helado casero no tiene porqué ser laborioso, sobre todo si se sabe qué recetas seguir. En ese sentido hoy os traemos tres propuestas para hacer helados caseros de manera sencilla.

Helado de chocolate casero

Personas5 pax.
Tiempo3 h. 15 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 85 gramos Chocolate negro (70%)
  • 25 gramos cacao en polvo sin azúcar
  • 250 ml de nata líquida para montar
  • 250 ml de leche
  • 100 gramos de azúcar
  • 3 yemas de huevo

Elaboración

  1. Mezclamos los ingredientes

    Cogemos un cazo y en él echamos la leche, el cacao en polvo, el azúcar y la nata. Lo ponemos a fuego lento hasta que hierva y lo vamos removiendo hasta que el cacao quede bien disuelto y sin grumos.

  2. Añadimos el chocolate negro

    Una vez listo, lo retiramos del fuego y troceamos el chocolate negro y lo añadimos. Lo removemos hasta que se deshaga.

  3. Añadimos los huevos

    Echamos las yemas de huevo en un bol y las vamos incorporando a la mezcla muy poco a poco, mientras removemos. Cuando acabemos, ponemos de nuevo el cazo al fuego y, sin dejar de removerlo, lo tenemos unos minutos, hasta que espese.

  4. Lo metemos al congelador

    Lo echamos en una fuente, lo dejamos reposar unos minutos y después lo metemos al congelador durante 3 horas, sacándolo cada 20-30 minutos para removerlo y así romper los cristales de hielo que se puedan formar.

  5. ¡A disfrutar!

    Pasadas las tres horas ya estará listo para comer.

Helado de plátano casero

Personas1 pax.
DificultadBaja

Ingredientes

  • Dos plátanos

Elaboración

  1. Cortamos los plátanos

    Esta receta es tan sencilla como asombrosamente deliciosa. Para elaborarla únicamente necesitamos dos plátanos que cortaremos en rodajas.

  2. Los congelamos

    Después los ponemos en un tupper y los metemos al congelador.

  3. Los trirutamos

    Una vez que estén congelados, los sacamos y los metemos a la batidora y los trituramos hasta que sea una crema.

  4. Listo

    Lo ponemos en un bol y ya estaría listo para comer. ¡Delicioso!

    El helado de plátano es una opción ideal
    freepick.com
Helado de sandía casero

Personas5 pax.
Tiempo15 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 350 gramos de pulpa de sandía
  • 250 gramos de yogur griego
  • 50 gramos de azúcar moreno
  • 50 mililitros de agua

Elaboración

  1. Cortamos la sandía

    Cogemos la sandía y cortamos los trozos necesarios hasta juntar unos 350 gramos. Después los partimos en cachos más pequeños.

  2. Hacemos el 'jarabe de azúcar'

    En un cazo echamos el agua y el azúcar moreno, lo removemos hasta que empiece a hervir y el azúcar se disuelva. Lo retiramos del fuego y reservamos.

  3. Juntamos todo

    Trituramos los cachos de sandía y lo echamos en una fuente, donde lo mezclaremos con el azúcar disuelto y los 250 gramos de yogur griego.

  4. Lo batimos

    Lo batimos a mano hasta que quede todo bien mezclado, logrando una especie de ‘leche de sandía’.

  5. Lo congelamos... dos veces

    Lo metemos en el congelador durante 6 horas. Pasado ese tiempo lo sacamos, lo cortamos en seis partes y lo volvemos a triturar, para que quede más cremoso.

    Lo volvemos a congelar durante otras 3 horas y, ahora sí, ya está listo para comer. 

  6. Ya tenemos nuestro helado de sandía listo

    Una forma ideal para disfrutar de esta sugerencia es echando unas bolas de helado en un bol.

    El helado de sandía requiere cierta elaboración, pero merece la pena.
    freepick.com
