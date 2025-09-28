Tres helados caseros para cualquier momento del año: es más fácil y sano de lo que crees
Los helados caseros son una opción barata y sana para aliviar el calor o darse un capricho
El verano ha llegado a su fin, pero no se ha llevado las ganas de comer helado. Al menos para muchas personas, ya que su consumo cada vez es mayor en otros momentos del año, como en otoño o en invierno. En especial en las zonas donde las temperaturas siguen siendo altas y para combatirlas hay pocas cosas mejores que un helado. Y si además son caseros, la cosa, además, es sana y barata. Dos cosas que siempre se agradecen.
Aunque muchas veces la pereza nos juega malas pasadas y elegimos otras opciones más cómodas, la verdad es que hacer un helado casero no tiene porqué ser laborioso, sobre todo si se sabe qué recetas seguir. En ese sentido hoy os traemos tres propuestas para hacer helados caseros de manera sencilla.
Helado de chocolate casero
Ingredientes
- 85 gramos Chocolate negro (70%)
- 25 gramos cacao en polvo sin azúcar
- 250 ml de nata líquida para montar
- 250 ml de leche
- 100 gramos de azúcar
- 3 yemas de huevo
Elaboración
Mezclamos los ingredientes
Cogemos un cazo y en él echamos la leche, el cacao en polvo, el azúcar y la nata. Lo ponemos a fuego lento hasta que hierva y lo vamos removiendo hasta que el cacao quede bien disuelto y sin grumos.
Añadimos el chocolate negro
Una vez listo, lo retiramos del fuego y troceamos el chocolate negro y lo añadimos. Lo removemos hasta que se deshaga.
Añadimos los huevos
Echamos las yemas de huevo en un bol y las vamos incorporando a la mezcla muy poco a poco, mientras removemos. Cuando acabemos, ponemos de nuevo el cazo al fuego y, sin dejar de removerlo, lo tenemos unos minutos, hasta que espese.
Lo metemos al congelador
Lo echamos en una fuente, lo dejamos reposar unos minutos y después lo metemos al congelador durante 3 horas, sacándolo cada 20-30 minutos para removerlo y así romper los cristales de hielo que se puedan formar.
¡A disfrutar!
Pasadas las tres horas ya estará listo para comer.
Helado de plátano casero
Ingredientes
- Dos plátanos
Elaboración
Cortamos los plátanos
Esta receta es tan sencilla como asombrosamente deliciosa. Para elaborarla únicamente necesitamos dos plátanos que cortaremos en rodajas.
Los congelamos
Después los ponemos en un tupper y los metemos al congelador.
Los trirutamos
Una vez que estén congelados, los sacamos y los metemos a la batidora y los trituramos hasta que sea una crema.
Listo
Lo ponemos en un bol y ya estaría listo para comer. ¡Delicioso!
Helado de sandía casero
Ingredientes
- 350 gramos de pulpa de sandía
- 250 gramos de yogur griego
- 50 gramos de azúcar moreno
- 50 mililitros de agua
Elaboración
Cortamos la sandía
Cogemos la sandía y cortamos los trozos necesarios hasta juntar unos 350 gramos. Después los partimos en cachos más pequeños.
Hacemos el 'jarabe de azúcar'
En un cazo echamos el agua y el azúcar moreno, lo removemos hasta que empiece a hervir y el azúcar se disuelva. Lo retiramos del fuego y reservamos.
Juntamos todo
Trituramos los cachos de sandía y lo echamos en una fuente, donde lo mezclaremos con el azúcar disuelto y los 250 gramos de yogur griego.
Lo batimos
Lo batimos a mano hasta que quede todo bien mezclado, logrando una especie de ‘leche de sandía’.
Lo congelamos... dos veces
Lo metemos en el congelador durante 6 horas. Pasado ese tiempo lo sacamos, lo cortamos en seis partes y lo volvemos a triturar, para que quede más cremoso.
Lo volvemos a congelar durante otras 3 horas y, ahora sí, ya está listo para comer.
Ya tenemos nuestro helado de sandía listo
Una forma ideal para disfrutar de esta sugerencia es echando unas bolas de helado en un bol.