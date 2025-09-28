Iván Fuente 28 SEP 2025 - 14:00h.

Los helados caseros son una opción barata y sana para aliviar el calor o darse un capricho

Cómo hacer polos de chocolate más saludables para tus hijos

El verano ha llegado a su fin, pero no se ha llevado las ganas de comer helado. Al menos para muchas personas, ya que su consumo cada vez es mayor en otros momentos del año, como en otoño o en invierno. En especial en las zonas donde las temperaturas siguen siendo altas y para combatirlas hay pocas cosas mejores que un helado. Y si además son caseros, la cosa, además, es sana y barata. Dos cosas que siempre se agradecen.

Aunque muchas veces la pereza nos juega malas pasadas y elegimos otras opciones más cómodas, la verdad es que hacer un helado casero no tiene porqué ser laborioso, sobre todo si se sabe qué recetas seguir. En ese sentido hoy os traemos tres propuestas para hacer helados caseros de manera sencilla.

Helado de chocolate casero Personas 5 pax. Tiempo 3 h. 15 min. Dificultad Baja Ingredientes 85 gramos Chocolate negro (70%)

25 gramos cacao en polvo sin azúcar

250 ml de nata líquida para montar

250 ml de leche

100 gramos de azúcar

3 yemas de huevo Elaboración Mezclamos los ingredientes Cogemos un cazo y en él echamos la leche, el cacao en polvo, el azúcar y la nata. Lo ponemos a fuego lento hasta que hierva y lo vamos removiendo hasta que el cacao quede bien disuelto y sin grumos. Añadimos el chocolate negro Una vez listo, lo retiramos del fuego y troceamos el chocolate negro y lo añadimos. Lo removemos hasta que se deshaga. Añadimos los huevos Echamos las yemas de huevo en un bol y las vamos incorporando a la mezcla muy poco a poco, mientras removemos. Cuando acabemos, ponemos de nuevo el cazo al fuego y, sin dejar de removerlo, lo tenemos unos minutos, hasta que espese. Lo metemos al congelador Lo echamos en una fuente, lo dejamos reposar unos minutos y después lo metemos al congelador durante 3 horas, sacándolo cada 20-30 minutos para removerlo y así romper los cristales de hielo que se puedan formar. ¡A disfrutar! Pasadas las tres horas ya estará listo para comer.

Helado de plátano casero Personas 1 pax. Dificultad Baja Ingredientes Dos plátanos Elaboración Cortamos los plátanos Esta receta es tan sencilla como asombrosamente deliciosa. Para elaborarla únicamente necesitamos dos plátanos que cortaremos en rodajas. Los congelamos Después los ponemos en un tupper y los metemos al congelador. Los trirutamos Una vez que estén congelados, los sacamos y los metemos a la batidora y los trituramos hasta que sea una crema. Listo Lo ponemos en un bol y ya estaría listo para comer. ¡Delicioso!