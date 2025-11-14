Daniel Brito 14 NOV 2025 - 14:00h.

Las yemas de Santa Teresa típicas de Ávila se sumergen en Sauvignon Blanc para lanzar una edición limitada inspirada en Rosalía

De 14 quilates: cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva con naranja favorito de Rosalía

Compartir







Una semana después de su lanzamiento, ‘LUX’, el cuarto de álbum de Rosalía, se ha convertido en toda una revolución en todo el mundo, hasta el punto de que más de uno ha visto en su estética y temática un filón para ampliar sus negocios, como las yemas de Santa Teresa típicas de Ávila, que han sacado una edición limitada de su dulce al inspirarse en la canción ‘Sauvignon Blanc’, un tipo de uva con la que le dan un toque novedoso e innovador a la receta tradicional de 1860.

PUEDE INTERESARTE Tradición napolitana: la pizzería del centro de Madrid a la que se fue a cenar Rosalía

Precisamente, para esta canción la cantante ha admitido que se inspira en Santa Teresa de Jesús por la capacidad para deshacerse de los bienes materiales. Inspiración para Rosalía que se lo ha puesto en bandeja a Santa Teresa Gourmet, la empresa que rápidamente reaccionó para subirse a la ola del lanzamiento del disco de la catalana con una nueva receta de sus yemas.

Así son las yemas inspiradas en 'LUX'

De esta manera, Santa Teresa Gourmet, que produce las famosas yemas de Santa Teresa, ha creado una edición especial de dulce inspirándose en la canción de Rosalía: las ‘Yemas de Lux’ con las que prometen “ternura pal’ café”, como dice otro tema de la cantante, ‘Berghain’.

PUEDE INTERESARTE Una receta africana: el plato favorito de Rosalía que combina tradición y sabor

“Las Yemas de Santa Teresa de Lux, elaboradas artesanalmente y cubiertas con un delicado velo de Sauvignon Blanc. Un pequeño gesto de una marca artesanal centenaria rindiendo tributo a una artista inmensa, que, como ella, busca lo eterno en lo verdadero”, explican desde Santa Teresa Gourmet, que aconsejan conservar en lugar fresco, seco y ventilado y, una vez abiertas mantenerlas en refrigeración entre 0 y 5ºC y consumirlas antes de 5 días.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esta propuesta única, la marca abulense une tradición y vanguardia, emoción y sabor, en un homenaje contemporáneo a la espiritualidad. El resultado es una sorprendente experiencia de placer y emoción, donde la suavidad de la yema artesanal se funde con las notas aromáticas y cítricas del Sauvignon Blanc. Estas yemas especiales se venden en cajas de 12 unidades a 12’50 euros cada una, pudiendo comprarse tan solo en las tiendas físicas de Santa Teresa o por medio de la web.

Dónde comprarlas en puntos físicos