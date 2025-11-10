La cantante confirmó que es su comida preferida en un entrevista y en sus redes sociales

"Beberé Sauvignon Blanc a tu lado": el vino favorito de Rosalía al que le dedica una canción en 'LUX'

Rosalía nació en San Esteban Sasroviras, un municipio en la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona. Por sus orígenes, sus seguidores podrían pensar que su comida favorita es algún plato típico catalán, como los calçots, la escalivada o la escudella, pero solo hay que escuchar 'Reliquia', uno de los temas de su nuevo disco, 'LUX', para ver cómo la artista ha recorrido medio mundo, incluso uno de sus postres favoritos es francés. De esta manera, ella misma reveló que no era así al responder a una pregunta en Instagram Stories. La cantante mostró hace años su comida favorita “de largo”, que es la sopa de egusi con fufú.

La artista volvió a nombrar este plato africano tradicional durante una entrevista para Billboard. La sopa de egusi es una sopa de verduras que se elabora con semillas de melón egusi. Es de origen nigeriano, pero se toma en otras zonas de África y sus ingredientes varían según la gastronomía regional. Puede llevar vegetales, carne y pescado, además de las citadas semillas.

Por su parte, el fufú es un alimento que se suele servir como acompañamiento de un plato principal, de manera similar al pan, al arroz o al puré de patatas. Se considera un alimento básico en la gastronomía de Ghana y también se consume en otros países de África occidental y central. Se trata de una especie de pasta que se puede elaborar con plátano, calabaza, ñame, mandioca, yuca… Los tubérculos e ingredientes a elegir cambian según la región, pero su preparación siempre pasa por triturarlos o molerlos. También se puede comprar en algunos supermercados fufú en polvo, que ya viene listo para cocinar añadiendo únicamente agua caliente.

Cómo preparar sopa de egusi

El melón egusi es una variedad autóctona de Nigeria que se usa para preparar la sopa de egusi. Una curiosidad de esta fruta es que solo se aprovechan sus semillas para elaborar dicho plato, mientras que la pulpa no se consume por ser demasiado amarga. Mom Koumba, proyecto gastronómico especializado en la gastronomía de África, comparte una receta de sopa de egusi con carne, aunque también puedes sustituirla por pescado o verduras. Casi todos los ingredientes elegidos son fáciles de encontrar en España.

La elaboración comienza moliendo 250 gramos de semillas de melón egusi o semillas de calabaza en una pasta. Después necesitarás mezclar cinco tomates, una cebolla pequeña, una cucharadita de sal y 300 mililitros de agua en una licuadora hasta conseguir una textura suave. Por otro lado, calienta aceite en una olla, echa 500 gramos de carne de res para guisado y cocina hasta que quede dorada. Añade la combinación de tomate y cebolla, una cucharadita de azúcar y pimienta de cayena al gusto. Cubre el recipiente y deja que se cocine a fuego lento durante unos 50 minutos. Por último, suma la pasta de egusi y un kilo de espinacas a la olla para seguir cocinando con la misma intensidad durante 10 minutos.

Cómo preparar fufú

Existen muchas variantes del fufú, según los tubérculos y otros alimentos que se eligen para su elaboración, pero a continuación tienes una receta que usa ingredientes fáciles de encontrar en la mayoría de las fruterías en España. Solamente necesitarás plátano macho y yuca, a los que puedes agregar diferentes condimentos al terminar. Pela estos alimentos y córtalos en pequeñas rodajas o dados. Deberás cocerlos con un poco de sal durante unos 15 minutos y guardar el agua en la que lo has hecho. El plátano y la yuca cocidos tienen que ser triturados hasta conseguir una pasta densa. Aprovecha el agua utilizada para volverla más manejable.

Cocina la pasta de plátano macho y yuca en una cazuela a fuego suave durante unos 10 minutos, sin dejar de remover, para lograr que quede más suave. El resultado debe reposar y enfriar durante 30 minutos. Pasado este tiempo, ya estará lista para separar en trozos o hacer bolas y servir como acompañamiento de la sopa de egusi. Si deseas un sabor más intenso, puedes añadir al fufú un poco de cúrcuma y pimentón.