Daniel Brito 11 NOV 2025 - 10:05h.

A la catalana le sale a las mil maravillas el bizcocho de aceite de oliva de siempre, al que le da un toque de naranja con su ralladura

Rosalía ha vuelto a ser el gran fenómeno de las últimas semanas con el lanzamiento de su cuarto álbum ‘LUX’. Todo comenzó con las pistas que la artista iba dejando en sus apariciones y en sus redes sociales, alcanzó la locura con su carrera por la Gran Vía madrileña para anunciar la portada y la fecha de salida del disco, que desde el viernes se ha convertido en uno de los mayores éxitos de un cantante español a nivel mundial. Y para celebrarlo, Rosalía le ha preparado un bizcocho de aceite de oliva a David Broncano que ha compartido con el público de La Revuelta.

La catalana es una gran amante de la gastronomía, en 'Motomami' tiene un tema llamado 'Bizcochito', y en alguna ocasión hasta se ha dejado ver en la cocina, así que no es de extrañar que un bizcocho tan tradicional como el de aceite de oliva sea uno de sus favoritos y le salga a la perfección. Tan bien le sale que hasta ella misma lo define como un "bizcocho de 14 quilates"

Pese a que se puede hacer de muchas formas, la artista ha compartido que ha hecho la receta tradicional con un toque de naranja, añadiéndole tanto ralladura como un poco de su zumo. De esta manera, el bizcocho de aceite de oliva consigue un resultado compacto, pero que para nada queda seco, sino que su interior logra una textura esponjosa que se puede consumir durante varios días tanto a la hora del desayuno como en la merienda.