De 14 quilates: cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva con naranja favorito de Rosalía
A la catalana le sale a las mil maravillas el bizcocho de aceite de oliva de siempre, al que le da un toque de naranja con su ralladura
"Beberé Sauvignon Blanc a tu lado": el vino favorito de Rosalía al que le dedica una canción en 'LUX'
Rosalía ha vuelto a ser el gran fenómeno de las últimas semanas con el lanzamiento de su cuarto álbum ‘LUX’. Todo comenzó con las pistas que la artista iba dejando en sus apariciones y en sus redes sociales, alcanzó la locura con su carrera por la Gran Vía madrileña para anunciar la portada y la fecha de salida del disco, que desde el viernes se ha convertido en uno de los mayores éxitos de un cantante español a nivel mundial. Y para celebrarlo, Rosalía le ha preparado un bizcocho de aceite de oliva a David Broncano que ha compartido con el público de La Revuelta.
La catalana es una gran amante de la gastronomía, en 'Motomami' tiene un tema llamado 'Bizcochito', y en alguna ocasión hasta se ha dejado ver en la cocina, así que no es de extrañar que un bizcocho tan tradicional como el de aceite de oliva sea uno de sus favoritos y le salga a la perfección. Tan bien le sale que hasta ella misma lo define como un "bizcocho de 14 quilates"
Pese a que se puede hacer de muchas formas, la artista ha compartido que ha hecho la receta tradicional con un toque de naranja, añadiéndole tanto ralladura como un poco de su zumo. De esta manera, el bizcocho de aceite de oliva consigue un resultado compacto, pero que para nada queda seco, sino que su interior logra una textura esponjosa que se puede consumir durante varios días tanto a la hora del desayuno como en la merienda.
Cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva de Rosalía
Ingredientes
- 250 gramos de harina
- 250 gramos de azúcar
- 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 100 mililitros de leche
- 4 huevos
- 1 cucharadita de levadura
- Ralladura de una naranja
- Un poco del zumo de la naranja
- Azúcar glass (opcional para decorar)
Elaboración
Mezcla los ingredientes
Mezcla los huevos con el azúcar hasta lograr una buena masa y luego añade el aceite de oliva virgen extra poco a poco mientras sigues removiendo.
Tamiza la harina e incorpórale la levadura, añadiendo de manera progresiva a la masa anterior mientras se remueve para evitar los grumos.
Incorpora la leche y mezcla de nuevo. Termina añadiendo la ralladura de la naranja y un chorro de su zumo mientras terminas de ligar todos los ingredientes.
Hornea
Engrasa un molde y añade la masa y lleva al horno durante unos 50 minutos a 180 ºC. Vigila que el bizcocho no se queme y puedes controlar que está bien cocinado pinchándolo con un palillo.
Una vez hornado, deja que se atempere para desmoldar y comer.