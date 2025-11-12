Daniel Brito 12 NOV 2025 - 12:56h.

La cantante catalana acudió hace unos días tras una jornada de promoción a cenar a una pizzería napolitana del centro de Madrid

"Beberé Sauvignon Blanc a tu lado": el vino favorito de Rosalía al que le dedica una canción en 'LUX'

Compartir







Los últimos días han tenido a una gran protagonista en España y en gran parte del mundo: Rosalía. Tras el lanzamiento de su cuarto disco, ‘LUX’, la catalana ha batido varios récords a nivel mundial para una cantante hispana y ya se ha expresado sobre ello y el significado de sus nuevos temas en varias entrevistas. Pese a todo el estrés de volver a estar en el foco mediático y del lanzamiento, la artista se ha tomado algunos momentos de respiro para descansar entre tanta promoción. Y uno de esos momentos ha sido en una pizzería del centro de Madrid.

El sabor tradicional napolitano en el centro de Madrid

La cantante estuvo el lunes por la noche en una pizzería del centro de Madrid: Sasà (calle Juan Álvarez Mendizabal 57). Se trata de una pizzería que llevan dos hermanos originarios de Nápoles que llegaron a España después de que sus padres se mudaran aquí. Es más, la decisión de abrir el restaurante fue de su padre.

PUEDE INTERESARTE De 14 quilates: cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva con naranja favorito de Rosalía

Ante su poca experiencia, buscaron un sitio pequeño, donde se encuentran establecidos en el barrio de Argüelles, para así poder empezar su andadura con vistas a ampliar el negocio si sigue funcionando. Así nació la pizzería napolitana Sasà, un local que basa su decoración en la cultura napolitana y, por supuesto, en Diego Armando Maradona, del que hay múltiples imágenes repartidas por sus paredes.

PUEDE INTERESARTE El obrador artesano de Madrid donde Rosalía compró el pan antes de anunciar su nuevo disco

Qué comer en Sasà

Los dos hermanos son expertos en pizza napolitana tradicional, que es su gran especialidad y lo que siempre recomiendan a sus comensales, también a Rosalía. Pese a que la pizza napolitana es su gran especialidad, también ofrecen diferentes pastas de gran calidad, como espaguetis, lasaña o raviolis.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre sus pizzas hay para todos los gustos, desde la mítica Margarita (10’50 euros), hasta la Bella Ciao, que lleva mozzarella, boletus, scamorza y crema de trufa y tiene un precio de 15 euros. Otra de sus mejores pizzas es la Napoletana, en la que añaden mozzarella, tomate, anchoas, aceitunas negras y orégano.

Más allá de las pizzas de siempre y más tradicionales, también preparan la frita, que puede ser normal o la completa, con un precio de 16 euros, que lleva mozzarella, tomate, requesón y cigoli. Y si quieres otra recomendación especial, la pizza Patrizia puede ser perfecta: requesón, guanciale, tomates secos y pesto de albahaca. Y para ponerle la guinda final a tu comida en Sasà, un buen tiramisú.