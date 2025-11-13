Por qué es mejor el agua de grifo que la embotellada: un experto lo explica

Daniel Brito 13 NOV 2025 - 08:30h.

El doctor Nicolás Olea nos da las razones para decantarnos por el agua de grifo antes que por la embotellada

Sin agua no vivimos. Esto es así. La mayor parte de nuestro organismo está compuesto de agua y para su correcto funcionamiento es primordial mantenernos hidratados. Sin embargo, en ocasiones podemos caer en errores en la forma en la que bebemos agua. Por suerte en la mayoría de España el agua que sale del grifo es potable, pero en muchos casos se opta por comprar agua embotellada. ¿Y si esto último no fuese lo más correcto ni lo más idóneo para nuestra salud?

Sobre el agua que bebemos habla el catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico en el Hospital Clínico San Cecilio y Doctor en Medicina y Cirugía, Nicolás Olea, en su nuevo libro ’80 recomendaciones para evitar los tóxicos’ (RBA Libros), donde habla de la mejor manera para evitar los tóxicos, también en la cocina y en los alimentos y bebidas que consumimos, como puede ser el agua.

La de grifo, mejor que la embotellada

El propio experto nos cuenta en una entrevista que el agua del grifo es un bien que tenemos a mano, además de ser “tremendamente barato. Mil litros de agua de grifo, puestos en tu casa, valen en España una media de 2 euros”. Por eso mismo, Olea no entiende que en zonas de España donde se puede acceder fácilmente a agua potable a través del grifo se gaste dinero en agua embotellada.

“Es cara y te expone a microplásticos y otros componentes químicos que forman parte de envase”, subraya el experto sobre el agua embotellada. No obstante, también puntualiza que es necesario asegurarse de “que el agua de grifo es de calidad y cumple con las exigencias de la Ley actual. De esa manera tendrás en tu hogar agua pura a un precio razonable”.

Más allá de ser un gasto económico, Olea sostiene que en el agua embotellada lo más frecuente es que nos encontremos “micro y nanoplásticos provenientes del embotellado y de su manipulación. También puede tener residuos de la química del plástico, desde antimonio a ftalatos o bisfelones”.

Nunca hay que reutilizar las botellas de plástico

En ocasiones es inevitable el uso de agua embotellada, bien porque en la zona en la que se vive la del grifo no es apta para consumo, bien porque te encuentras fuera de tu hogar. En esos casos es normal comprar una botella, pero hay importante que nunca se debe hacer con ellas: reutilizarlas.

Nicolás Olea advierte de que no se deben reutilizar las botellas de plástico porque “cuánto más se usan, más probabilidad hay de que liberen fragmentos diminutos y parte de sus componentes químicos”. Por eso mismo, su recomendación en casa es utilizar “botellas de cristal para guardar el agua en el frigorífico y jarras de cristal para servir en la mesa”.