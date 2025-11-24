Se celebra la I Edición del Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025

Planes Gourmet 24 NOV 2025 - 10:58h.

VENARI, donde la carne de caza es la protagonista: "Tiene un sabor único"

La carne de caza, un producto excepcional muy valorado en la gastronomía española

Situado en la localidad de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, Venari se posiciona como la primera escuela del mundo dedicada en exclusiva a la formación gastronómica en torno a la caza.

Este espacio pionero, nacido en 2024, está revolucionando la forma en la que entendemos y disfrutamos de este tipo de carne. Una combinación de investigación gastronómica, formación y divulgación que pone en valor un producto único.

Grandes eventos en torno a la carne de caza

En su primer año de vida, VENARI ha organizado grandes eventos que han marcado un antes y un después en la cocina de caza.

En 2024 celebró el Primer Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética, un encuentro que reunió a cocineros, científicos y cazadores de toda Europa, para debatir sobre sostenibilidad, biodiversidad y cocina del territorio.

Además, el pasado 22 de octubre acogió el Concurso Cocinero del Año Edición Especial Carne de Caza 2025, donde algunos de los mejores chefs de España demostraron el enorme potencial culinario de estas carnes nobles. Un concurso reunió a más de 250 asistentes con el fin de poner el valor el la cocina de caza. El chef Jorge Asenjo se proclamó ganador de este certamen que se perfila como una cita clave en el calendario gastronómico nacional.

Venari fue también uno de los galardonados en la I Edición de los Premios Planes Gourmet, -creados por Mediaset España en colaboración con AGR Food Marketing- celebrada el pasado 29 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la categoría de Mejor Proyecto de Formación.

Este noviembre lanza su plataforma de formación online, un espacio abierto a profesionales y aficionados, perfecto para aprender técnicas, recetas y fundamentos de la cocina cinegética con los mejores expertos.