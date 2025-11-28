Antonio Banderas revela su plato favorito de Málaga: "Maravilloso"

Daniel Brito 28 NOV 2025 - 13:36h.

El intérprete malagueño fue el invitado de honor de la gala Michelin 2026, donde desveló algunos de sus platos andaluces favoritos

Cocina mediterránea, fusión o tapeo: así son los restaurantes (y la coctelería) de Antonio Banderas en Málaga

Compartir







La última gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 tuvo un invitado de lujo: el actor Antonio Banderas. La ceremonia donde 25 restaurantes lograron su primera estrella Michelin y cinco consiguieron la segunda, fue celebrada en el espacio Sohrlin Andalucía de Málaga, con el intérprete como anfitrión en una velada tan importante para la gastronomía española donde Banderas quiso poner el valor la cocina andaluza y en especial la malagueña.

Pese a que se dedica a la interpretación, la realidad es que Antonio Banderas está muy ligado a la gastronomía no solo por ser un gran amante de ella, sino porque tiene varios negocios hosteleros en su Málaga natal, donde ha conseguido potenciar y dinamizar la oferta gastronómica de la ciudad con la apertura de seis restaurantes y una coctelería donde sirve desde la cocina más tradicional hasta fusión japonesa y mediterránea.

Durante la gala de las estrellas Michelin el actor puso en valor la gastronomía andaluza y sobre todo la malagueña, además de subrayar que si hay un ingrediente que no puede faltar en las cocinas españolas es el aceite de oliva.

El malagueño comparó durante la noche su mundo, el del teatro, con la gastronomía, afirmando que tienen más en común de lo que parece. “Las recetas son los guiones que usamos para contar nuestras historias, ir al mercado de alguna forma es cuando hacemos audiciones y nos llevamos los mejores materiales, los mejores directores de sonido… Los actores, en los ensayos, cocinamos lo que estamos haciendo y después nuestro restaurante es el escenario”, apuntó sobre el escenario.

PUEDE INTERESARTE El chiringuito de Marbella donde han comido Antonio Banderas y Robert de Niro

El plato andaluz que le vuelve loco

Pero lo que más claro dejó durante la velada fue el plato andaluz que le hace perder los papeles: el ajoblanco. Aunque bien es cierto a Banderas no le gusta cualquier ajoblanco, sino el que es “con cabello de ángel y un poquito de uva. Maravilloso”. Aunque si quieres innovar con esta receta clásica, en el vídeo siguiente te dejamos cómo preparar un ajoblanco thai con tartar de atún de la mano de Ana Valverde que es toda una explosión de sabores y con la que puedes sorprender a tus comensales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, Banderas también valoró otros platos de la gastronomía andaluza, como el gazpachuelo que, según él, si está bien hecho puede ser el plato que reúna a la perfección el sabor de Andalucía.