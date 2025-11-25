Redacción Gastro 25 NOV 2025 - 22:13h.

Los 16 restaurantes con tres estrellas Michelín del año pasado han mantenido su estrella pero, como novedad, no hay nuevos nombres en el Olimpo gastronómico

Cada año los mismos nervios: ¿Quién mantiene sus estrellas (todo un logro aunque a menudo se olvide)? ¿Quién sube al Olimpo de los 16 tres Estrellas que hay en España? ¿Quién suma su segunda? ¿Quién debuta en la primera liga de la gastronomía? Lo que comemos se convierte en celebración en esta gala Michelin, que ha dado resultados muy interesantes en este 2026. Aunque, eso sí, en esta ocasión ningún nuevo restaurante ha subido al Olimpo de las tres estrellas, toda una novedad, si bien la conservan los 16 del año pasado. Antonio Banderas ha sido el anfitrión de la gala en su Málaga natal.

La lista de los dos estrellas sube en cinco restaurantes este año, tres en Barcelona (Aleia, Enigma y Mont Bar), otro en la leridana localidad de Bellvís (La Boscana) y el último en Madrid (Ramón Freixa Atelier), ya tenemos 37 restaurantes en la categoría, entre los que se encuentra Albert Adriá, que el año pasado era firme candidato pero no la recibió.

En cuanto a los debutantes en esto de las estrellas (a los que hay seguir la pista de cerca), el número ha sido de 24 restaurantes, siete menos del año pasado: doce en el centro y norte, seis en el Mediterráneo y ocho en Andalucía y Canarias. Muy repartido el arte culinario por toda la geografía española.

Además, el Premio Michelin al Servicio de Sala 2026 ha recaído en Abel Valverde, jefe de sala del restaurante Desde 1911 (Madrid). El premio al Sommelier 2026, ha sido para Luis Baselga, al frente de la bodega del biestrellado Smoked Room (Madrid). El premio al Chef Mentor 2026 ha reconocido la figura de Quique Dacosta. Y el premio al Joven Chef 2026, para chef Juan Carlos García, tras los fogones del restaurante Vandelvira (Baeza, en Jaén).

Para los que quieran disfrutar de todos sus manjares, aquí está la lista completa:

TRES ESTRELLAS MICHELIN:

ABaC, de Jordi Cruz (Barcelona)

(Barcelona) Restaurante Akelarre, de Pedro Subijana (Gipuzkoa)

(Gipuzkoa) Aponiente, de Ángel León (Puerto de Santa María)

(Puerto de Santa María) Arzak, de Juan Mari y Elena Arzak (Donostia)

(Donostia) Atrio, de Toño Pérez (Cáceres)

(Cáceres) Azurmendi, de Eneko Atxa (Larrabetzu)

(Larrabetzu) Cocina Hermanos Torres, de Javier y Sergio Torres (Barcelona)

(Barcelona) Cenador de Amós, de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones)

(Villaverde de Pontones) Disfrutar, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona)

(Barcelona) DiverXo, de Dabiz Muñoz (Madrid)

(Madrid) El Celler de Can Roca, Joan Roca (Girona)

(Girona) Martín Berasategui, de Martín Berasategui (Lasarte- Oria)

(Lasarte- Oria) Lasarte, de Paolo Casagrande y Martín Berasategui (Barcelona)

(Barcelona) Noor, de Paco Morales (Córdoba)

(Córdoba) Quique Dacosta, de Quique Dacosta (Dénia)

(Dénia) Casa Marcial, de Nacho y Esther Manzano (Arriondas)

DOS ESTRELLAS MICHELIN

Con estos cinco nuevos de este año ya tenemos 37 restaurantes en la categoría:

Aleia

Enigma

Mont Bar

La Boscana (Bellvís, Lérida)

Ramón Freixa Atelier (Madrid)

DEBUT UNA ESTRELLA MICHELIN:

25 restaurantes son distinguidos con su primera Estrella:

Kamikaze (Barcelona)

SCAPAR (Barcelona)

Islares (Bilbao)

Itzuli (Donostia-San Sebastián)

EMi (Madrid)

Èter (Madrid)

Faralá (Granada)

Mare (Cádiz)

Ochando (Los Rosales, en Sevilla)

Palodú (Málaga)

ReComiendo (Córdoba).

Casa Rubén (Tella, en Huesca)

Pico Velasco (Carasa, en Cantabria)

Regueiro (Tox, en Asturias)

Vértigo (Sober, en Lugo)

Ibaya (Soldeu)

ESTRELLA VERDE

Cinco nuevos restaurantes, que elevan el total en esta categoría a 59:

Ama (Tolosa, Guipúzcoa)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Garena (Dima, Vizcaya)

Hika (Villabona, Guipúzcoa)

Terrae (Port de Pollença, Mallorca)

Resumen de la selección España & Andorra 2026:

3 Estrellas: 16 restaurantes

2 Estrellas: 37 restaurantes (5 novedades)

1 Estrella: 254 restaurantes (25 novedades)

Bib Gourmand: 204 restaurantes (29 novedades)

Recomendados: 784 restaurantes (128 novedades)

Estrellas Verdes: 59 restaurantes (5 novedades)