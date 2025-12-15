Logo de GastroGastro
Qué es el crudivorismo, la nueva palabra de la RAE que todos confunden con crudivegano

En el crudivorismo los alimentos no tienen una cocción de calor
En el crudivorismo los alimentos no tienen una cocción de calor. Getty Images
El Diccionario de la Lengua Española (DLE) ha anunciado en la sede de la Real Academia Española (RAE) las nuevas palabras que se van a recoger en la edición número 24 del diccionario, donde el mundo gastronómico y de la alimentación tiene un hueco, ya que una de las nuevas palabras que se recogen es crudivorismo. ¿Qué significa realmente esta palabra? ¿Quiénes siguen este tipo de alimentación? ¿Son todas veganas?

El crudismo o crudivorismo no es otra cosa que una dieta que se basa en los alimentos crudos, sin pasarlos por ningún proceso de calor que los modifique. A partir de ahí, se puede diferenciar el crudivorismo como tal, en el que entra el consumo de pescado o carne, y el crudiveganismo, en el que se consumen exclusivamente alimentos de origen vegetal.

Crudivorismo omnívoro

En ambos casos, como en todo, hay que tener determinados puntos en cuenta para proteger nuestra salud y alimentación. En el caso del crudivorismo como tal, donde entran alimentos de origen animal, es necesario ser muy meticulosos con lo que se come, ya que el consumidor se expone fácilmente a patógenos como la salmonella o la listeria.

Cierto es que en algunos casos, como la congelación del pescado, puede ayudar a eliminar el anisakis, pero sin calor y cocción no se eliminan las baterías que pueden tener productos como la carne.

Lo normal es que quienes siguen el crudivorismo se basen sobre todo en frutos secos, semillas, frutas o verduras, pero también hay quien incluye los productos animales, como el pescado en forma de ceviche, o la carne como carpaccio o tartar, sin cocinarlos.

Crudivegano

No obstante, lo más normal cuando se sigue una dieta crudista es que se haga crudivegana, donde no se consuman productos de origen animal, evitando así también los riesgos de consumir un producto con bacterias que afecten negativamente a nuestra salud.

De esta manera, una dieta crudivegana se puede llevar sin problema siempre que se tengan en cuenta los diferentes inconvenientes que esta tiene sobre el organismo, principalmente un posible déficit proteico y de energía, por lo que el consumo de legumbres es clave.

Tampoco hay que olvidar que se va a tener seguir una suplementación al no recibir todos los nutrientes que el cuerpo necesita para poder funcionar correctamente, como puede ser el de vitamina B12.

La mayoría de las personas optan por ser crudiveganas
La mayoría de las personas optan por ser crudiveganas. Getty Images

Algunas ventajas y desventajas de cocinar los alimentos

Aunque son muchas las vertientes que se deben tener en cuenta en el crudivorismo, también cabe señalar que al cocinar los alimentos hay determinados nutrientes que son sensibles al calor, como muchas vitaminas del grupo B o la vitamina C, aunque hay que recalcar que no desaparecen del todo de los alimentos.

Sin embargo, hay que subrayar que el cocinado logra que muchos alimentos tengan una mejor textura, aspecto y sabor, a la vez que mejoran su digestibilidad y la absorción de nutrientes. Y, por supuesto, cocinar los alimentos, sobre todo los de origen animal, eliminan la mayoría de los patógenos que se encuentran en ellos, evitando así que entren en nuestro organismo.

