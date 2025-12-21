Victoria bartender y David chef: así se organizan los Beckham para la cena de Navidad

Daniel Brito 21 DIC 2025 - 16:00h.

Victoria Beckham ha contado cómo se organiza su familia durante las festividades de Navidad para que todo salga perfecto y cada uno se encargue de un área

Aciertos y errores en la cocina de David Beckham, según un chef y un arquitecto

En toda familia estos días se está planificando la cena de Navidad y de Nochevieja, hasta en las de las grandes celebrities. Qué cenar, qué beber, cómo organizar la mesa, la mantelería… Son muchos los aspectos que hay que pensar para tener todo cerrado para la cena y que nada te pille desprevenido, algo que hace hasta la familia Beckham para sincronizarse todos a la perfección y que la cena salga para chuparse los dedos sin ningún imprevisto.

La tarea de cada uno

La excomponente de las Spice Girls contó hace tiempo en una entrevista con Hoda & Jenna que cada uno en su familia tiene un rol específico en Navidad durante las celebraciones y que ella ni se pasa por la cocina, que es el terreno de su marido, David Beckham.

De esta manera, Victoria Beckham explicaba que ella no se encarga de cocinar, sino que es la supervisa todas las bebidas que se van a servir en la velada para acompañar la comida y la posterior sobremesa. “Soy la bartender, alguien tiene que hacerlo”, concretaba la diseñadora, que siempre ha dicho abiertamente que la cocina no es lo suyo, incluso sus hijos han bromeado con ello.

Además, explicaba que todo lo referente a los fogones es la parte que le toca al exfutbolista, alabando las dotes culinarias de su marido y señalando que “realmente es un buen cocinero, ama hacer toda la preparación”. Así que nadie mejor que él para confeccionar el menú de la cena de Navidad de los Beckham y que cada uno tenga un papel concreto durante las celebraciones con lo que mejor se les da hacer.

Beckham transmite la pasión por la cocina a sus hijos

No es ningún secreto que a David Beckham siempre le ha gustado la cocina, solo hay que ver sus redes sociales, una pasión que ha conseguido transmitir a sus hijos. Por ejemplo, Brooklyn explicó hace unos años que su gusto por los fogones viene de haber pasado tiempo con su padre mientras el cocinaba, algo que recuerda especialmente de cuando era pequeño sobre todo “el olor a comida” que impregnaba toda la sala.

Tal es el legado del patriarca de los Beckham que Brooklyn se ha vuelto un amante de la gastronomía y basa la mayor parte de su contenido en redes sociales en hacer recetas y mostrar el paso a paso de cómo las confecciona y las crea. Además, David Beckham, más allá de compartir algo de cocina en su perfil, también está transmitiendo ese legado en la más pequeña, Harper, con la que se ha ido en alguna ocasión de pizza tour o han preparado juntos tortitas.