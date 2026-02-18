Rocío Molina 18 FEB 2026 - 13:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' deslumbra con su vestido de Marco & María en color gris perla y sus joyas de Swarovski como complemento

Duelo de estilos: los antagónicos looks de Anabel e Isa Pantoja en la alfombra roja de 'Los Bridgerton'

Compartir







La reciente premiere de 'Los Bridgerton' se ha convertido en un desfile de máscaras y de alta costura donde Jessica Bueno ha sido invitada y ha brillado como 'diamante' en la alfombra roja. La exconcursante de 'Supervivientes' ha llamado la atención con un vestido de Marco & María en color gris perla y con una cuidada pedrería que ha captado todas las miradas y la ha convertido en protagonista de este evento al que han asistido también Anabel e Isa Pantoja junto con otros rostros famosos de Telecinco.

La influencer de 35 años ha interpretado bien la "fantasía de este evento", tal como ella misma ha definido y la luz de esta fiesta de máscaras y de época. Dando protagonismo a la pedrería y joyas de Swarovski, Jessica Bueno ha aparecido radiante y haciendo alusión al famoso 'diamante de la temporada' que tan importante resulta en la famosa serie, tal como han destacado sus propios seguidores.

"Belleza, elegancia y simpatía", "espectacular" "todo un diamante", "el vestido más bonito de todos", "muy bien caracterizada", son algunos de los mensajes que le han escrito y demuestran el gran triunfo de la colaboradora de 'El tiempo justo' en este baile de máscaras. El diseño en tul y línea vertical con unos detalles laterales que caen a modo de capa, le da un aire romántico que ha sido muy aplaudido en esta alfombra roja.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La creadora de contenido se ha puesto en manos de Verónica Cruz para el peinado y maquillaje que también representa la esencia 'Bridgerton'. La exmujer de Jota Peleteiro ha optado por un recogido alto con mechones sueltos y un maquillaje natural en nude y tonos tierra.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras declarar que es fan de la serie y que en este momento está ilusionada junto a su nuevo novio Roberto Mendoza, y en la premiere ha hablado del amor y de sentirse princesa por un día en este estreno, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha coronado como 'diamante de la temporada' este evento y con el look que ha lucido para la ocasión. Por unanimidad de comentarios, Jessica Bueno ha brillado en este baile de máscaras de la alta sociedad con su apuesta de vestido y complementos.