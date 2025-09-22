Daniel Brito 22 SEP 2025 - 15:30h.

El chef malagueño enseña cómo hacer de forma rápida su sopa de mejillones con miso ideal para cualquier cena

El otoño ya está aquí y se ha notado con una bajada de las temperaturas obligándonos, al menos a primera hora, a tener que ponernos una chaqueta para combatir el frío mañanero. El tiempo empieza a cambiar y con ello también nuestra alimentación, empezando a abandonar las recetas más típicas del verano por otras más contundentes y calientes que combinan bien con esta época del año.

Y para empezar a calentar nuestro estómago el chef con estrella Michelin Dani García nos enseña a hacer una receta rápida, sabrosa y diferente con la que sorprenderás en cualquier cena: una sopa de mejillones con miso.

“Una sopa que combina lo mejor de Japón con el sabor del mar, en solo tres minutos”, explica el cocinero que enseña paso a paso cómo preparar esa sopa en solo unos minutos y que “es puro confort y sabor en cada cucharada”. ¿Quieres saber cómo hacerla? Te contamos el paso a paso de su receta.