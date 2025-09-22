Logo de GastroGastro
La sopa de mejillones con miso del chef Dani García perfecta para las cenas: "En solo 3 minutos"

El otoño ya está aquí y se ha notado con una bajada de las temperaturas obligándonos, al menos a primera hora, a tener que ponernos una chaqueta para combatir el frío mañanero. El tiempo empieza a cambiar y con ello también nuestra alimentación, empezando a abandonar las recetas más típicas del verano por otras más contundentes y calientes que combinan bien con esta época del año.

Y para empezar a calentar nuestro estómago el chef con estrella Michelin Dani García nos enseña a hacer una receta rápida, sabrosa y diferente con la que sorprenderás en cualquier cena: una sopa de mejillones con miso.

“Una sopa que combina lo mejor de Japón con el sabor del mar, en solo tres minutos”, explica el cocinero que enseña paso a paso cómo preparar esa sopa en solo unos minutos y que “es puro confort y sabor en cada cucharada”. ¿Quieres saber cómo hacerla? Te contamos el paso a paso de su receta.

La receta de la sopa de mejillones con miso

Personas1 pax.
Tiempo3 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 300 gramos de mejillones frescos (limpios y con cáscara)
  • 400 mililitros de agua mineral
  • 1 cucharada de miso blanco
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharadita de miel
  • 1 rodaja de jengibre fresco
  • 1 cebolleta (con la parte verde)
  • 60 gramos de tofu en cubos
  • Sésamo tostado o unas gotas de aceite de sésamo (opcional)

Elaboración

  1. Prepara los ingredientes

    En un bol añade los mejillones, el jengibre, la soja, el aceite de sésamo, la miel, el miso blanco, el tofu, la cebolleta cortada y el agua.

  2. El cocinado de la sopa

    Tapa con papel film.

    Cocina a 900 vatios durante 2:30 minutos en el microondas.

    Retira el papel film y remueve bien la sopa.

    Añade unas semillas de sésamo tostado y listo para comer.

