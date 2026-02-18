Kike Calleja ha contado en 'Vamos a ver' la conversación que ha tenido con el novio de Makoke

¿Problemas para la pareja de Makoke? Luis Pliego revela que Gonzalo será juzgado por tres presuntos delitos: "El auto es durísimo"

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' adelantaba este martes en el plató de 'El tiempo justo' que Gonzalo, la actual pareja y prometido de Makoke, será juzgado por tres presuntos delitos de violencia doméstica.

Poco después de publicarse esta información, los colaboradores de 'Vamos a ver' han dado más detalles. "No solamente ha sido admitida la querella, sino que el juez ha dictado ya auto de trasformación en juicio de la denuncia que puso su expareja y en el que le acusa de tres delitos de violencia de género", ha añadido Luis Pliego.

Kike Calleja, tras hablar con el protagonista, nos ha contado en qué estado anímico se encuentra: "He hablado con Gonzalo. Me dice que está muy tranquilo, que se lo comunicaron ayer y que ha presentado un recurso contra ese auto. Considera que se han vulnerado sus derechos y que tiene artillería para defenderse

Luis Pliego se encargó personalmente de darle esta noticia a Makoke: "Me dijo que no sabía nada"

Además, Luis Pliego ha contado que se encargó personalmente de darle esta noticia a Makoke: "No sabía nada del juicio y me dijo que quería pasarme a Gonzalo. Inmediatamente me llamó su abogada para decirme que iban a ponerme una querella".

El juez ha concluido la fase de instrucción tras una denuncia presentada hace meses por una expareja de Gonzalo, anterior a su relación con Makoke. En aquel momento, él pasó una noche en el calabozo y fue puesto a disposición judicial al día siguiente, quedando en libertad tras un juicio rápido mientras se abría un periodo de investigación.

Ahora, una vez finalizada esa instrucción, el magistrado ha decidido mandar el caso a juicio. Siempre bajo la presunción de inocencia, los tres delitos que figuran en el auto judicial serían presunto maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas, todos ellos dirigidos, según se ha indicado, hacia su expareja, una persona anónima que hasta el momento no ha querido hacer declaraciones públicas.

“El auto es durísimo”, afirmó, señalando que incluye transcripciones de mensajes de audio que presuntamente Gonzalo habría enviado a su ex pareja. Por la delicadeza del contenido, el colaborador evitó entrar en detalles, aunque recalcó la gravedad de lo recogido por el juez.

Esta información llega en un momento especialmente delicado para la pareja, que tenía previsto casarse en los próximos meses. Aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, el caso vuelve a situar a Makoke en el centro de la atención mediática, a la espera de cómo evolucione el proceso judicial y de si habrá reacciones por parte de los protagonistas.