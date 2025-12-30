Daniel Brito 30 DIC 2025 - 13:06h.

Aunque se trata de un corte más desconocido, es una parte del cerdo ibérico más asequible que otras, pero igual de buena y sabrosa

Durante estos días de fiestas navideñas comemos muchos productos que de normal no entran en nuestra cesta de la compra o en nuestra despensa, especialmente cuando optamos por carnes más gourmet, reservadas para ocasiones especiales, como el cordero, que es frecuente hacerlo al horno durante estas fechas, u otros cortes, como el solomillo de vaca o las mejores partes del cerdo ibérico, como el secreto, la presa o el lagarto.

Este último es uno de los cortes más desconocidos, pero lo cierto es que también es uno de los más buenos y que se puede disfrutar durante la Navidad, aunque puede que más de uno lo confunda con el secreto o la presa, por eso hay que saber cómo diferenciarlos, para no caer en ningún tipo de error.

Así es el lagarto ibérico

El lagarto, como ya te imaginarás, no es ningún tipo de reptil, sino que se recibe su nombre porque su forma ya lo diferencia de otros cortes del cerdo: es más alargada y fina que, por ejemplo, el secreto, de ahí su nombre, por que es similar a un lagarto.

La zona de la que se extrae este corte es a lo largo del espinazo del cerdo, con un gran sabor gracias a esa grasa que conserva y, además, es más barato que los otros cortes que hemos mencionado, por lo que es más accesible que otras carnes, sin perder sabor, jugosidad y tampoco esa textura tierna que le da un buen cocinado.

Cómo prepararlo

Para cocinarlo y disfrutarlo en todo su esplendor no hace falta darle demasiadas vueltas a la cabeza, ya que con hacerlo a la plancha o a la parrilla con un poco de sal y pimienta queda espectacular, con su grasa dorada y un sabor increíble con el que vas a conquistar a todos tus comensales. Eso sí, evita pasarte con el punto de cocción, ya que si lo cocinas mucho puede que la carne quede más dura y tiesa, impidiéndote disfrutarla.

La puedes servir con unas buenas patatas fritas y un poco de cebolla bien pochada y eso es un auténtico manjar simple, que no te llevará mucho tiempo, pero será del gusto de todos.

No obstante, si quieres prepararla con una salsa, siempre puedes hacer una, como la de champiñones, y dorar vuelta y vuelta los filetes de lagarto ibérico para luego ponerlos un último momento en la salsa donde terminarán de cocinarse y de impregnarse de esos sabores para tener un plato redondo.