Alejo Sauras presumió en Instagram de una gran paella con carne y verduras

Los seguidores del actor reabrieron el debate sobre si el plato era paella o “arroz con cosas”

Compartir







Alejo Sauras cumplió 46 años el domingo 29 de junio, pero unos días antes hizo un regalo a sus seguidores en Instagram publicando unas fotos que demuestran que el tiempo no pasa para el actor. “Cuenta la leyenda que nació en el año 1237 y que hizo un pacto con el diablo y por eso no envejece, como Jordi Hurtado”, comentó un usuario con humor. “¿Por qué sigue teniendo 20 años?”, preguntó otra persona. Además de presumir de una envidiable forma física, enseñó su talento para la cocina y mostró las imágenes del plato que había hecho en una gran paellera.

“Lo mejor de una buena paella es con quien la compartes… ¡Feliz domingo!”, escribió el mallorquín en la red social. En las imágenes se puede ver lo que parece una paella de secreto ibérico con verduras, una receta que ha generado un debate muy recurrente en Instagram, ya que hay quienes cuestionan si dicho plato puede denominarse paella, caldero o “arroz con cosas”: “Si no es valenciana, no es paella. Es arroz con… lo que sea que le ponga”. Una internauta señaló: “Seguro que rica está, pero paella valenciana no es ni de lejos”. Otra persona le contestó: “¿Y quién ha puesto que sea paella valenciana?”.

PUEDE INTERESARTE Split the G: el reto que ha hecho Dua Lipa con sus amigos y una Guinness

Dejando las polémicas sobre la nomenclatura a un lado, el intérprete de series como ‘Al salir de clase’ o ‘Los Serrano’ recibió alabanzas y comentarios cariñosos de muchos amigos y compañeros de profesión, entre los que se encuentran Pepón Nieto, Alfonso Bassave, Belén López, Kira Miró, Raquel Meroño, Miguel Torres, Mala Rodríguez y Fele Martínez.

Según el diccionario de la Real Academia Española, una paella es un “plato de arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., característico de la región valenciana, en España”. También se usa el mismo término para nombrar la sartén o recipiente en que se hace dicha comida. Si quieres cocinar una paella de secreto ibérico como la de Alejo Sauras, a continuación encontrarás una receta para hacerla en casa con setas y verduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias