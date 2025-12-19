Cómo elegir el mejor cordero para tu cena de Navidad, según los expertos

Daniel Brito 19 DIC 2025 - 10:04h.

El cordero es una de las carnes más populares durante la época navideña. Ahora bien, ¿en qué hay que fijarse para seleccionar el mejor?

Las cenas de Nochebuena y de Nochevieja, así como las comidas de Navidad y de Año Nuevo, están a la vuelta de la esquina y ahí muchos que ya están en busca de todos los ingredientes que necesitan para cocinar cada uno de los platos, entre los que es muy probable que vayas a ir a la carnicería en busca de un buen cordero, una carne típica de estas festividades. Ahora bien, ¿sabes en qué fijarte para seleccionar la mejor pieza de todas y servir el mejor cordero en tu cena?

Para ello Interovic, la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, da algunas claves para ser cómo elegirlo, y lo primero que se debe tener en cuenta es el tamaño que necesitamos y los cortes que se pueden comprar.

Lechal, recental o pascual

A partir de ahí, hay que saber identificar si se trata de cordero lechal, que tiene una carne más clara y es tierna y suave. Por su parte, el recental tiene un color más rosado y una textura más firme, y el pascual, que presenta una carne más roja y tiene un saber de mayor intensidad y más grasa. Así que a partir de lo que quieras cocinar, puedes seleccionar un tipo de cordero.

No obstante, elijas el que elijas, su color debe ser uniforme, con la grasa de color blanco, nunca compres uno que tiene un tono más amarillento. Además, también aconsejan fijarse en si sueltan líquido en el mostrador, ya que si hay un exceso es mejor no hacerse con esa pieza.

Una zona para cada receta

Puede que quieras el cordero completo bien cortado o que prefieras algún trozo concreto para lo que vas a cocinar. Según los expertos tanto la pierna como la paletilla son la mejor parte del cordero para los asados, mientras que la zona del cuello, el pecho o la falda son ideales para hacer un buen guiso.

La parte de las chuletas y el costillar se aconseja sobre todo para hacer a la plancha o en la barbacoa, y si quieres aprovechar la riñonada, que es una zona muy jugosa, puedes cocinarla entera o en filetes no muy finos, más bien gordos. En todo caso, siempre puedes preguntarle a tu carnicero de confianza para que te aconseje bien qué parte seleccionar o que te haga los cortes que necesitas para la receta que tienes pensada para tu cena o comida.