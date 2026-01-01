Daniel Brito 01 ENE 2026 - 16:00h.

La actriz tuvo que ganar 13 kilos de músculo para grabar 'Christy', peso que tenía que perder en tiempo récord para unirse al rodaje de la película 'La asistenta'

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood de la actualidad pese a las polémicas que han rodeado a su figura en los últimos meses. La interprete se dio a conocer al gran público con las series ‘El cuento de la criada’, ‘Euphoria’ o 'The White Lotus', logrando impulsar su carrera para hacer películas como ‘Christy’ donde interpreta a la boxeadora Christy Martin, papel para el que, más que entrenar, también tuvo que engordar 13 kilos que luego tuvo que perder prácticamente en tiempo récord para grabar ‘La asistenta’, cinta que se estrena este 1 de enero y protagoniza junto a Amanda Seyfried.

Coger peso y músculo para 'Christy'

"He estado inmersa en el entrenamiento para dar vida a la historia de una mujer increíble, una verdadera campeona que luchó batallas dentro y fuera del ring. Su viaje es un testimonio de la resistencia, la fuerza y la esperanza, y me siento honrado de ponerme en sus zapatos para compartir su poderosa historia con todos vosotros", escribió a través de sus redes sociales la actriz sobre el trabajo que hizo en ‘Christy’ durante las semanas de preparación y rodaje.

Para subir de peso y lograr ganar músculo, Sweeney aumentó sus comidas, incluyendo más proteínas y batidos cada día para lograr el objetivo durante el rodaje de la cinta. "Tuve tres meses y medio de entrenamiento. Empecé a comer. Levantaba peso una hora por la mañana, kickboxing dos horas a mediodía y luego pesas de nuevo durante una hora por la noche", contó.

Volver a su peso para 'La asistenta'

El problema pasaba porque tras terminar este rodaje, comenzaba en solo unas semanas el rodaje de ‘La asistenta’, así que para volver a su físico tuvo que enfrentarse a una nueva dieta que combinó con un entrenamiento para perder toda masa muscular ganada para el proyecto de la exboxeadora.

La actriz ha contado que dejó de consumir batidos y los suplementos de creatina, además de que abandonó las pesas en el gimnasio para así ir perdiendo el músculo más rápido. En solo unas pocas semanas la actriz había conseguido volver a su peso original con una dieta “muy estricta”, pero sana, y también un entrenamiento cardiovascular, un proceso en el que admite que tuvo que ser “muy disciplinada” para poder cumplirlo y unirse al rodaje después de perder los 13 kilos de músculo que había ganado para su otro proyecto.