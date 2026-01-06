El truco viral para cortar el queso a la perfección

Daniel Brito 06 ENE 2026 - 13:00h.

El tenedor se va a convertir en tu gran aliado cada vez que quieras hacer una tabla de quesos, ya que te ayudará a cortarlos de forma uniforme cada pedazo

La quesería cántabra que te enseña cómo se hace el queso de verdad: "Tenemos catas, talleres y visitas"

Una tabla de quesos siempre viste bien cualquier mesa. Además, con ella puedes crear una selección para todos los gustos, desde al que le gusta el más curado hasta otros más cremosos o uno específico para esa amiga embarazada que solo puede probar unos concretos. Ahora bien, saber cortar bien cada cuña para que queden bien los trozos cortados es un verdadero arte para que no se desmigajen o queden asimétricos. Y para ello hay un truco muy sencillo con el que vas a poder cortar el queso a la perfección, como un verdadero profesional.

No todos los quesos son iguales a la hora de cortarlos, mientras que uno fresco o cremoso puede resultar más fácil de cortar, cuando está muy curado o duro la cosa se complica porque hay que hacer más fuerza y esto nos lleva a hacer cortes más inestables que luego a la hora de colocarlos en la tabla no quedan homogéneos.

Cierto es que en muchas ocasiones puedes encontrar el queso que buscas en el supermercado ya cortado uniformemente, sin duda un tiempo que te ahorras además ya listo para servir y comer, pero si lo que quieres es cortarlo tú mismo, atento a este truco que se ha hecho viral en las redes sociales y que te va a permitir hacer la mejor tabla de quesos que hayas visto.

El truco del tenedor

Para cortar los quesos vas a necesitar un buen cuchillo que esté afilado, sobre todo si es duro, para que el corte sea más limpio y no se deshaga. No obstante, un aliado inesperado va a ser un tenedor cualquiera que tengas en tu cocina.

Con él lo que vas a conseguir es marcar el grosor de cada corte con el que posteriormente vas a hacer los cortes con el cuchillo para que te queden totalmente simétricos. La clave pasa por poner los dientes del tenedor en el borde de la cuña y presionar levemente para dejar la marca, repitiendo el proceso a lo largo de la cuña dependiendo de los trozos que quieras cortar.

Cuando tengas todas las marcas ya hechas, pueden cortar cada trozo de queso con el cuchillo, logrando que todos queden del mismo tamaño y grosor. Ya solo te queda poner los trozos de queso en tu tabla y acompañarlos con frutos secos, uvas, mermelada o bizcochitos para picar o como aperitivo mientras toman algo.