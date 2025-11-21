Daniel Brito 21 NOV 2025 - 16:00h.

Un total de 20 quesos de origen español han conseguido la distinción 'Super Oro' en los World Cheese Awards 2025 y se colocan entre los mejores del mundo

¿Cuál es el queso más caro de España y qué precio tiene?

Llega el fin de semana y seguramente ya tienes organizado algún picoteo o aperitivo con amigos o familiares donde uno de los alimentos que tiene hueco sí o sí es el queso. Elegirlo a veces no es fácil sobre todo si sabes que entre los comensales hay un verdadero amante de este lácteo. Así que si quieres ir a lo seguro, te enseñamos cuáles son los 20 quesos españoles que se han colado entre los mejores del mundo en la última edición de los World Cheese Awards 2025 consiguiendo la distinción ‘Super Gold’ con la que conseguían el pase para competir en el mejor queso del mundo.

Este galardón se lo ha llevado el queso Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, de Suiza, con 18 años de maduración en la quesería Bergkäserei Vorderfultigen, siendo el queso coronado en la 37 edición del certamen de quesos organizado por la asociación británica The Gild of Fine Food, donde han participado un total de 5.244 quesos. ¿Cuáles son los españoles que han triunfado?

Queso Hechizo – Quesería La Zarcillera

Fue el ganador al mejor queso español 2025 y el único patrio que se coló en la lista de los mejores del mundo. Se produce en un pequeño pueblo de Murcia, en una quesería artesana donde se trabaja con la leche de sus propias cabras. El queso es de pasta blanda de leche pasteurizada de su ganado y solo se puede comprar en la propia quesería.

Agammasur – Emborrizado Montes de Málaga

Esta cooperativa andaluza está formada por más de 300 ganaderos dedicados al ganado caprino que defienden el pastoreo para el mantenimiento del entorno. El queso premiado se trata de un curado de coagulación enzimática que se elabora con leche pasteurizada de cabra y que se madura en cámaras de 150 a 180 días, además de estar cubierto en aceite de oliva virgen extra y salvado de trigo.

Artesanos Peñas Negras

Esta quesería es un proyecto familiar de origen manchego donde elaboran un queso 100% uro de leche de oveja, utilizando leche de una única ganadería con la que se aseguran la calidad de cada uno de sus quesos. Peñas Negras es uno de sus mejores quesos, uno de oveja curado con un toque trufado.

Casa Betara – Formatge D’Ovella

Se trata de una quesería de la comarca del Lluçanès, cercana a los Pirineos, en plena montaña, donde se elaboran quesos de cabra, oveja y vaca, aunque su queso premiado ha sido de oveja.

Quesos Cerrato – Umami el 5º Sabor

Esta marca nació a finales de los años 60 tras unirse a una cooperativa de un grupo de ganaderos, comenzando con la producción y comercialización de quesos siempre elaborados con la leche de sus propios animales. Este Super Oro se elabora con leche pasteurizada de vaca y de oveja, con una curación de 105 días. Ellos mismos afirman que se trata del primer queso sabor 100% umami.

Quesos Esperanza del Castillo – Mezcla con aceite de oliva virgen extra

Una tercera generación se encarga de esta quesería en los Montes de Toledo, mejorando cada día sus quesos y la producción. El queso premiado es de mezcla con aceite de oliva virgen extra El señor Esperanza, una mezcla de leches de vaca, cabra y oveja que se envuelve en aceite durante su maduración entre seis y ocho meses.

Quesería El Roano – Curado

Se encuentra cerca de Lorca y se especializa en elaboraciones con leche de cabra murciana granadina de sus propios rebaños. El queso premiado se elabora con leche cruda de cabra con entre 9 y 10 meses de curación.

Francisco Javier López Uralde – Larreako Gazta-Idiazabal

Este queso de una pequeña quesería alavesa es herencia del padre de Patxi, que se dedicaba al pastoreo de ovejas que se alimentan de pasto natural y que ofrecen una leche fantástica para hacer este queso con leche cruda de oveja de raza latxa y con cuajo natural, que se produce natural y ahumado.

Lactalis Forlasa – Curado mezcla

Esta compañía lleva en España desde los años 80 recogiendo bajo su paraguas varias marcas queseras y lácteas. Su queso con Super Oro está elaborado con una mezcla de leche de oveja y vaca que procede a una curación durante un mínimo de cinco meses.

Formatgeries Montbrú – Sarró de Búfala

En la quesería se elaboran varios tipos de queso, especialmente frescos y semicurados de cabra y otros lácteos con leche de búfala, de donde proviene su premio en estos galardones. Que no solo ha sido distinción, sino que han convertido a su queso de leche de búfala del mundo con su semicurado de pasta semidura donde el 30% es leche pasteurizada de cabra.

Lácteas García Baquero

Es una de las marcas lácteas más reconocidas y tiene su sede en Ciudad Real. La medalla conseguida este alo es por su queso de Burgos en tarrina que se elabora con leche fresca pasteurizada de vaca, cuajo y sal.

La Leze – Afinado Original

Este queso, que además ganó el premio al mejor queso del País Vasco, es un Idiazabal que proviene de la quesería familiar que utiliza la cueva La Leze, donde desde 1992 se realiza este queso de leche cruda de oveja laxta y cuajo natural.

Quesos La Casota - Marantona Manchego 4 meses

Una quinta generación se encarga de esta quesería con miles de ovejas en su ganado para la elaboración de sus quesos manchegos. El queso descarado es un semicurado de pasta prensada hecho con leche de oveja de la raza manchega con una maduración mínima de dos meses y máxima de cuatro.

Lácteos Martínez (Los Cameros) – Mezcla curado

Con tradición familiar, esta quesería de La Rioja lleva en pie desde los años 60 y ha conseguido su Super Gold con un queso de mezcla curado que se elabora con leche vaca mayoritariamente, oveja, cabra y también cuajo ovino, pasando por una curación mínima de seis meses.

Quesería Tierra de Barros – Torta de Barros

Se encuentra en un pueblo de Badajoz donde se elaboran quesos de leche de oveja y alguno de cabra, pero su Oro se trata de Torta de Barros, que se elabora con leche cruda de oveja merina y sus cruces, con una maduración mínima de 60 días.

Quesos Artesanos Pajarete – Semicurado

La quesería se encuentra en la Sierra de Cádiz-Pueblos Blancos con un ganado mayoritariamente de ovejas, pero también con cabras payoyas. En esta edición de los World Cheese Awards 2025 el Pajarete semicurado de cabra ha sido el más valorado.

Praizal Bodega

Un queso que proviene de un pueblo de León. El Praizal Bodega es una pieza que se elabora con leche cruda de oveja con fermentos lácteos, cuajo natural y sal. Se madura durante cuatro meses y tiene un afinado en madera que le ayuda a desarrollar mohos en su corteza.

Quesos Quevedo – Azul Adictivo

Desde un pueblo de Valladolid esta empresa artesanal trabaja principalmente con ovejas de raza churra y castellana que con su Quevedo Azul Adictivo han logrado un Super Oro. Un queso de leche pasteurizada de vaca con un mínimo de 80% y un mínimo del 5% de leche pasteurizada de oveja que se madura durante 45 días.

Quesos Vega Sotuélamos

En pleno corazón de La Mancha se preparan unos quesos especiales y el que ha recibido la distinción Oro es uno de oveja añejo al romero que se elabora con leche de oveja con una maduración de un mínimo de 12 meses y recubierto de una corteza de romero natural.

Valle de los Molinos – Curando en romero

Esta quesería trabaja con su ganadería de oveja Lacaune y su Super Oro es un queso curado al romero que maduran durante seis meses de manera natural y controlada en bodega, aunque termina con una curación de dos meses de afinación con hojas de romero.