Daniel Brito 07 ENE 2026 - 10:03h.

Coqui acumula millones de seguidores en sus redes sociales haciendo recetas, una pasión que le viene desde niña cuando veía trabajar a su padre en el restaurante

La Gloria Vegana, la gastro influencer que ama las verduras: "Disfruto muchísimo 'veganizando' platos clásicos"

Desde que empezó a sus recetas a las redes sociales ha conseguido crear una comunidad de millones de seguidores. Coco, más conocida como Coqui, se ha convertido en los últimos años en una de las grandes sensaciones de la creación de contenido gastro digital con recetas que muchas veces combinan la cocina española con la asiática, sus dos raíces, ya que nació en China, pero desde los seis años reside en España junto a su familia. Ahora ha lanzado su primer recetario, ‘Cocina con Coqui’ (Montena), donde recoge más de 80 recetas con toque asiático sencillas y adaptables para todo tipo de cocineros.

El gusto por la cocina, nos cuenta en una entrevista con Gastro Mediaset, le viene desde pequeña, “recuerdo que me gustaba mucho ver en la tele a los chefs, también ver a mi padre cocinando en el restaurante despertó algo en mí”.

Y es que su infancia la pasó en gran medida en el restaurante de su tío, donde trabajaba su padre. “Estaba todo el día en la cocina, así que me influenció mucho. La recuerdo como una etapa bastante austera porque mis padres trabajaban mucho para intentar sacar su propio negocio, así que teníamos lo justo y necesario”, explica Coqui.

Su familia, y la cultura china, en la que admite que “la comida es una muestra de cariño”, han sido su gran influencia, aunque no llegó a estudiar cocina (algo que no descarta hacer en algún momento), sino que finalmente optó por la nutrición, que compaginó con su trabajo de camarera, que le sirvió “para ser rápida y eficiente”, dos cualidades necesarias en cocina.

¿Por qué decidiste a dar el paso de compartir tus recetas en redes sociales?

Tenía curiosidad y creía que se me podía dar bien. Me gustaba ver vídeos de cocina y de recetas, es algo que me llamaba bastante la atención, ¡así que decidí probarlo!

¿Esperabas en algún momento el éxito?

La verdad que no demasiado. Mi idea era subir un vídeo a la semana durante un año, a ver qué tal funcionaba. ¡Todo fue mucho más rápido de lo esperado!

¿Recuerdas tu primera receta?

¡Sí!, era el pollo teriyaki con Coca-Cola. Le guardo un cariño especial a esa receta por ser la primera porque la verdad que fue muy bien. Siento que he ido cambiando bastante el estilo de vídeo desde el inicio, añadiendo varias cosas que me gustan y que siento que encajan muy bien con mi estilo.

¿Cómo definirías tus recetas?

Diría que, por lo general, son recetas sencillas, cálidas y bien ricas. Siempre intento utilizar ingredientes fáciles de encontrar y dar alternativas por si no tienes un determinado ingrediente. Muchas veces también doy ideas de recetas o de comidas y no recetas súper exactas gramo por gramo.

¿Qué buscas cuando las creas o las ideas?

Realmente busco que sea algo que me guste a mí personalmente, que me parezca útil y que esté rico. Cada vídeo es diferente, pero por lo general es así.

¿Cómo se te ocurre combinar la cocina asiática con la española, como las gyozas de croquetas de jamón?

No siempre tengo estas ideas tan buenas, pero supongo que todos tenemos momentos 'eureka' (risas).

¿Cuál es la receta que crees que más ha sorprendido en redes?

Pues quizás las mismas gyozas de croquetas de jamón puede ser algo que haya sorprendido bastante.

¿La cocina que haces en tu día a día para ti se diferencia de la que creas para redes?

¡Sí! La verdad es que suelo cocinar cosas sencillas y siempre intento que sean saludables y completas. Si comiera cada día lo que se ve en redes, no sería sostenible.

Para el que quiera empezar a hacer recetas asiáticas o que tengan un toque, ¿qué productos no pueden faltar en su despensa?

La salsa de soja y el aceite de sésamo me parecen indispensables. Luego, hay cosas como el gochujang o el Laoganma que siempre vienen genial para darle un toque asiático y picante a varias comidas.

¿Y qué es lo que nunca falta en tu despensa?

Diría que esto mismo: salsa de soja, aceite de sésamo, especias, Laoganma, aceite de sésamo, panko, etc.

¿El electrodoméstico imprescindible para ti?

Pues hace años no lo hubiera dicho, pero me he acostumbrado tanto a usar la freidora de aire, que ahora mismo me encanta tenerla en la cocina. La uso varias veces por semana, y diría que prácticamente a diario.

¿Cuál dirías que es tu plato chino favorito?

Sin duda, el arroz con tomate y huevo. Es muy simple, pero me encanta su sabor y me transporta a mi infancia.

¿Y el español?

Esto me cuesta más. Hay demasiadas cosas ricas: una buena paella, un bocadillo de jamón, las croquetas… Es difícil quedarse con una sola cosa.

¿Cuál crees que es la gran diferencia entre ambas cocinas?

Diría que en la cocina española-mediterránea se respeta más el sabor de los alimentos como tal. Por otra parte, en la cocina china se usan más salsas por lo general.

¿Y una semejanza entre la gastronomía china y la española?

Que ambas tienen platos súper ricos. Tanto la china, como la española y también la japonesa, me parecen tres grandes gastronomías.