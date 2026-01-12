Iván Fuente 12 ENE 2026 - 10:00h.

Pasadas las fiestas y con la vuelta a la rutina es momento de dejar atrás los excesos

Las Navidades son sinónimo de excesos. Aunque no queramos, la sucesión de comidas, cenas, eventos y celebraciones acaban por llevarnos a comer un poco más de lo debido y beber por encima de lo acostumbrado y, claro, eso acaba notándose en el cuerpo.

Por eso muchas personas en enero, como si de un acto de contrición se tratara, buscan la forma de quemar esos kilos de más y así lograr una sensación de bienestar. Buscando esa mejoría, una buena opción son las dietas detox, que ayudan al cuerpo a eliminar todas esas toxinas que muchas veces llegan de la mano de los excesos.

A pesar de que el cuerpo elimina de forma natural las toxinas, lo cierto es que ayudarle no viene nada mal. De ahí la proliferación de dietas y productos detox que contribuyen a ello. Aunque a veces no es necesario seguir una dieta ni comprar ningún artículo milagroso, basta con seguir unas pautas de alimentación y cambiar una serie de conductas. En ese sentido, aquí van unas sugerencias para depurar el cuerpo tras los excesos navideños.

Cómo ayudar al organismo a eliminar los excesos

Una buena forma de comenzar el año es siendo activo. Sacar tiempo para hacer ejercicio, revertirá en una mejoría física, ya que te ayudará a eliminar toxinas y a quemar esos excesos navideños que tanto se pegan al cuerpo. Salir a correr o, simplemente, a caminar durante una hora al día se nota. También hay que prestar especial atención al sueño. Dormir ocho horas diarias contribuye a que el cuerpo esté mejor, más descansado, y así queme los excesos con mayor facilidad.

Otro gran aliado a la hora de depurar el cuerpo es el agua. Si siempre es importante beberlo, tras las fiestas más aún. Ayudarás al organismo a recuperarse tras las fiestas tomando entre dos y tres litros diarios de agua. Una buena forma de hacerlo es mediante infusiones como el té verde, la chía con limón, que además son detox. Si también evitas el consumo de alcohol y tabaco, mejor.

Por último, otra gran idea para combatir los excesos navideños es realizar comidas más ligeras, eliminando en lo posible de la dieta diaria fritos y grasas saturadas, así como los dulces y los procesados. Las verduras y los alimentos con mucha fibra son buenos compañeros para ayudar al cuerpo a desintoxicarse tras las fiestas, ya que tienen propiedades diuréticas que contribuyen a expulsar todo tipo de toxinas.