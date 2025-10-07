El vino de 22.000 euros con el que ha brindado Marcos Llorente: "El éxito está en el equilibrio"

Daniel Brito 07 OCT 2025 - 12:31h.

El futbolista del Atlético de Madrid ha disfrutado de uno de los vinos más exclusivos del mundo, un Romanée-Conti 1995

El domingo no fue la mejor jornada para el Atlético de Madrid que empató ante el Celta de Vigo. Pese a ese sabor agridulce, el centrocampista rojiblanco Marcos Llorente decidió relajarse junto a su familia y compartió parte de ese momento en sus redes sociales mostrando el brindis con su mujer y unos momentos de relax en los que los ha acompañado una botella de vino de lo más exclusiva que no ha pasado desapercibida por su alto precio: unos 22.000 euros.

El futbolista reconoce en sus redes sociales que le gusta utilizarlas como una especie de álbum de recuerdos personal de momentos especiales, como ese brindis con vino, además de diferentes platos con caviar como protagonista, que “en cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí, no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia -conversaciones, abrazos, recuerdos- es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo”.

No obstante, el deportista reconoce que “como todo en la vida, el éxito está en el equilibrio. Hoy celebro con gratitud, con consciencia y con el corazón abierto. No olvido el privilegio de poder experimentar vinos así, ni la suerte de tener con quién compartirlos”.

Uno de los vinos más exclusivos del mundo

¿Cuál es el vino del que ha disfrutado Marcos Llorente? Se trata de una botella de Romanée-Conti 1995, un vino tinto que roza los 22.000 euros por cada botella y, por lo tanto, uno de los más exclusivos del mundo por su precio y por su bodega.

Romanée-Conti es un vino de la bodega francesa Domaine de la Romanée-Conti, que cuenta con viñedos en la región de Côte de Nuits. Precisamente su añada de 1995, la que ha probado Llorente, es una de las más limitadas en producción, por eso cada una de sus botellas suele superar los 13.000 euros e incluso pagarse por encima de los 22.000 euros, siendo objeto de deseo de los grandes amantes del vino y de coleccionistas.

Los suelos donde se encuentran los viñedos son excepcionales gracias a la presencia de calizas que favorecen el drenaje y las arcillas la retención de humedad, además de que utilizan una agricultura biológica con la que buscan unos rendimientos más bajos y, a partir de ahí unos caldos más refinados en equilibrio, expresión y estructura.

La exclusividad de los vinos producidos por esta bodega hace que normalmente sus botellas no se vean tanto como una exquisitez, sino como una inversión a largo plazo debido ante la limitación de sus tiradas.