Daniel Brito 19 ENE 2026 - 14:30h.

El chef de ABaC ofrece una serie de trucos básicos y sencillos con los que lograr sacar más zumo de los cítricos al exprimirlos

Ahora que es invierno probablemente en tu despensa haya más de un cítrico en los que buscas no solo sabor, sino que también un mayor aporte en vitamina C y otros nutrientes que nos permiten ayudar al sistema inmunitario a superar el invierno de una mejor forma. Muchas veces con esos cítricos, especialmente con la naranja, se hace zumo, jugo que también se saca del limón y otras frutas similares para diferentes infusiones caseras. El problema es que a veces exprimes esos frutos y no sale todo el zumo que esperabas.

En ocasiones no hay más que sacar de cada cítrico, pero en otras nos dejamos muchos jugos en la fruta que terminamos desechando, por lo que el chef Jordi Cruz ha dado a través de sus redes sociales un truco con el que él logra sacar el máximo zumo a los cítricos.

“Exprimir una lima o un limón parece sencillo, pero hay pequeños trucos que pueden marcar una gran diferencia en la cantidad de zumo que obtienes. Estas técnicas aprovechan la estructura interna del cítrico para romper las membranas y liberar el líquido con mucha más facilidad”, señala el chef de ABaC sobre su método.

Romper las fibras

Lo primero que recomienda el cocinero es darle unos golpes al fruto “para romper cositas” y seguidamente llevarlo a la mesa o la encimera para hacerlo rodar. “Presiónalo con la palma de la mano mientras lo ruedas hacia adelante y hacia atrás”, dice Cruz, que añade que con ello lo que se consigue es romper las fibras internas del fruto, volviéndolo más blando y flexible y logrando en solo unos segundos sacar de las frutas hasta un 30% más de zumo.

Al microondas

Cruz da otro consejo para que el zumo fluya con mayor facilidad cuando lo exprimas, que no es más que darle un toque de calor en el microondas, además de que lo ideal es sacarlo un rato antes de la nevera para que no esté tan frío. El chef recomienda calentar el cítrico entre 20 y 30 segundos a potencia media, ya que ese calor consigue aflojar fibras. “Es ideal cuando necesitas exprimir varias piezas o cuando la fruta está muy dura”, subraya.

Corte en vertical

Otra clave que deja ver el cocinero en el vídeo es cómo cortar el limón. Primero retira cada una de las puntas para luego hacer un corte en vertical, como si fueses a sacar cada gajo, en vez de en horizontal, un corte con el que se conseguirá exprimir mejor la fruta y sacarle más partido.

Utiliza un buen exprimidor

Y como colofón, Jordi Cruz resalta la importancia de un exprimidor adecuado. “Aunque puede exprimir a mano, un buen exprimidor manual o de palanca multiplica el rendimiento” debido a que aprovecha mejor la presión y evita que se nos escape y perdamos parte del zumo.