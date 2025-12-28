Madera, metal o plástico: qué tabla de cortar elegir para tu cocina, según Jordi Cruz

Daniel Brito 28 DIC 2025 - 16:00h.

El reconocido chef da los pros y los contras sobre cada tipo de tabla de cortar y selecciona la que para él es la mejor opción

Cómo sacar los tóxicos de tu cocina, según el experto Nicolás Olea: "Recupera la tabla de madera"

Hay muchos elementos e instrumentos de la cocina que son imprescindibles en cualquier cocina para poder elaborar recetas. Entre ellas está la tabla de cortar, un objeto clave en la preparación de muchos platos, desde la cebolla o el pimiento que cortas sobre ella para tu guiso, o para cortar las naranjas con las que te vas a hacer un zumo recién exprimido. Por eso mismo es necesario hacerse siempre con una de buena calidad para que dure el máximo tiempo posible y limpiarla tras cada uso. Ahora bien, ¿de qué material comprarla?

Si te estás planteando hacerte con una nueva te estarás pensando con cuál hacerte, ya que en el mercado puedes encontrar las de siempre de madera y de plástico, pero también otras de metal, lo que puede crear confusión y preguntas sobre cuál de ellas es mejor y más práctica ante la manipulación de alimentos. Y para resolver esa duda, el chef Jordi Cruz, con tres estrellas Michelin, da su consejo sobre la mejor para tu cocina.

El propio cocinero advierte de que desde hace años existe una polémica sobre cuál usa sobre todo por lo referente a la higiene, por eso cuenta las ventajas y los inconvenientes de cada material.

Las características de cada una

La primera que prueba es la de plástico, en la que hace un corte sobre su superficie. Tras hacerlo explica que ahí “habla la ciencia”, y en esa marca sobre la superficie “se mete la suciedad. Así vamos mal, porque viven las bacterias a gustito”.

En cuanto a las metálicas, Cruz subraya que normalmente son de titanio o de acero inoxidable y son de buena calidad. Ahora bien, también señala que con ellas “la hoja del cuchillo sufre muchísima y pierde filo. De ese modo estropeamos nuestro propio cuchillo, porque se trata de metal con metal”.

Y solo quedan las de madera, que para él son la mejor opción para introducir en nuestra cocina para el día a día. “La madera, de forma natural, es antibacteriana y antimicrobiana”, por lo que cuando las bacterias “se meten en la fibra de la madera, allí no están nada a gusto y acaban muriendo”.

Mantenimiento de las tablas de madera

No obstante, las de madera requieren de un mayor mantenimiento, por eso aconseja utilizar un poco de jabón suave para limpiar su superficie con cuidado y añadir de vez en cuando “un poquito de aceite mineral para que tu tabla de cortar esté siempre perfecta”.

La recomendación de Jordi Cruz coincide con la del catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico en el Hospital Clínico San Cecilio y Doctor en Medicina y Cirugía, Nicolás Olea, que en una entrevista con Gastro Mediaset animaba a sacar el plástico de la cocina y recuperar lo que tenemos guardado en los armarios, volviendo a “los utensilios de metal y a la tabla de cortar de madera. Son materiales inertes que usándolos no contribuirán a tu exposición a tóxicos y microplásticos”.