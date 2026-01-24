Daniel Brito 24 ENE 2026 - 16:00h.

El orden en el que se ponen los ingredientes en la pizza marca su resultado, si su textura es más cremosa o si los ingredientes se han cocinado uniformemente

Cuando llega la noche, especialmente los viernes o en fin de semana, parece que apetece preparar una pizza para cenar, sobre todo si tienes invitados o amigos en casa, ya que si se hacen varias de diferentes sabores es fácil de comer cuando hay muchas personas y dividir las porciones. Además, son fáciles de hacer, desde la que compras en el supermercado ya con los ingredientes, hasta las masas ya listas para hacerla a tu gusto o, si te sientes con ganas de pasar un rato en la cocina, hacer hasta la masa tú mismo.

Si la preparas tú mismo, ya sea con masa casera o una ya comprada, puede que te surja una duda frecuente: ¿cuál es el orden de los ingredientes? Está claro que el tomate es la base, por lo que es lo primero que hay que añadir sobre la masa. Pero ¿cuándo va el queso? ¿Después de la salsa de tomate? ¿O cuando has añadido los ingredientes de tu pizza?

La importancia del orden de los ingredientes

Según la cadena de pizzas Totale, el orden ideal de los ingredientes para una pizza es clave para “lograr una cocción uniforme y evitar que algunos ingredientes se quemen”. Por eso mismo, lo primero es extender una capa de salsa de tomate por la masa, sin llegar a cubrir el borde del todo.

Después lo más recomendado es añadir el queso sobre la salsa de tomate. “Esto ayudará a que los demás ingredientes se adhieran y aportará una textura cremosa a la pizza”, explican. Tras ello, es el turno de los ingredientes que quieres que compongan tu pizza, desde champiñones hasta cebolla o jamón. “Es importante distribuirlos de manera uniforme para obtener un equilibrio de sabores en cada bocado”, indican.

Los condimentos perfectos para la pizza

Además, desde la cadena de pizzas exponen que hay varios condimentos que se pueden añadir a las pizzas. El más normal es el orégano, que aporte un toque aromático ideal en cada bocado. No obstante, destacan otros tres.

Uno de ellos es la albahaca fresca, que hay que añadirla antes de servir, cuando la pizza ya está fuera de horno, que “aporta un toque fresco y fragante”. Mientras tanto, si optas por la pimienta negra molida consigue realzar los sabores de todos los ingredientes. Y otra opción es el aceite de oliva, ya que un chorrito sobre la pizza ya lista “le dará un toque de suavidad y aroma”.