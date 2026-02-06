¿Es verdad que el líquido de pepinillos puede aliviar los calambres musculares?

Cada vez está más extendida la idea de que tomar el líquido de los pepinillos resulta útil para combatir los calambres musculares de manera casi inmediata cuando se hace ejercicio

Seguro que lo has visto un montón de veces en la tele: durante un partido de fútbol o de tenis (Carlos Alcaraz en el último Open de Australia, por ejemplo), algún jugador sufre un calambre muscular y rápidamente llega algún asistente para administrarle un líquido misterioso. El jugador lo bebe, pone cara de desagrado y el calambre parece esfumarse. Mientras tanto, buena parte del público se pregunta qué está pasando y qué contiene ese extraño brebaje.

En realidad no es ninguna pócima mágica formulada con compuestos extraños y complejos, sino algo tan sencillo como el líquido de los pepinillos en vinagre. Por eso los deportistas ponen expresiones de disgusto. Esta práctica cada vez está más extendida, pero es importante saber si realmente es eficaz o no. Para ello, primero conviene entender lo que es un calambre muscular y por qué se produce.

¿Por qué se produce un calambre muscular?

Cuando nos da un calambre, lo que sucede es que se produce una contracción involuntaria del músculo, dolorosa y sostenida. Eso, además de producirnos dolor, nos impide movernos adecuadamente, o al menos nos lo pone más difícil.

Durante mucho tiempo los calambres asociados al ejercicio físico se atribuyeron casi exclusivamente a la deshidratación o a la pérdida de electrolitos, como sodio, potasio o magnesio. No olvidemos que todo eso es lo que se pierde a través del sudor.

Sin embargo, hay varios motivos para pensar que esa no es la causa principal en los calambres asociados al ejercicio. Por ejemplo, muchos calambres musculares aparecen sin que haya habido una deshidratación y viceversa. Es decir, muchas veces que sí hay deshidratación, no hay calambres. En realidad el origen del calambre tenemos que buscarlo en el sistema nervioso.

El culpable: el control neuromuscular

Los músculos nos permiten movernos porque se estiran y se contraen. Eso está regulado por señales nerviosas que llegan a través de los nervios que conectan el músculo con el cerebro. Algunas son excitadoras (las que contraen el músculo) y otras son inhibidoras (las que lo relajan).

La explicación más aceptada a día de hoy para explicar los calambres apunta que durante este fenómeno ese equilibrio se rompe: falla el control de esa señal, de modo que las motoneuronas, que son las encargadas de activar el músculo, entran en un estado de hiperexcitabilidad y envían señales de forma sostenida. Aunque hay que aclarar que no existe una explicación única válida para todos los tipos de calambre.

¿Funciona el líquido de los pepinillos?

Aunque pueda parecer mentira, ingerir el líquido que acompaña a los pepinillos en vinagre sí puede resultar efectivo para reducir la duración de los calambres. De hecho, su acción es muy rápida, de modo que el alivio puede aparecer en uno o dos minutos.

Ese líquido está constituido básicamente por agua, vinagre y sal. Por eso muchas personas piensan que su efecto se debe al sodio, procedente de esta última. Sin embargo, si el motivo fuera ese, tardaría más tiempo en hacer efecto.

En realidad la explicación más plausible parece encontrarse en el vinagre y otros estímulos sensoriales intensos. Al tener un sabor ácido muy intenso, activa receptores que se encuentran en la boca y la garganta. Estos envían una señal al sistema nervioso, de manera que podrían modular la actividad de las motoneuronas que mantenían activo el calambre. Es decir, el efecto parece deberse a un reflejo neurosensorial.

Así pues, la efectividad del líquido de los pepinillos no se debe a que tenga un compuesto particular de esos vegetales, sino simplemente al sabor intenso del vinagre. Por eso se podría lograr un efecto similar con otros alimentos de sabor intenso, como la mostaza o las bebidas muy ácidas o incluso con el picante. Aunque hay que aclarar que las evidencias científicas disponibles son limitadas.

No es un remedio infalible

Como acabamos de mencionar, el líquido de los pepinillos y otros alimentos de sabor intenso sí pueden resultar efectivos para aliviar los calambres, pero no siempre funcionan. Por ejemplo, funcionan mejor en los calambres asociados al ejercicio físico y no tanto en los calambres crónicos que sufre mucha gente por la noche cuando está en la cama o a los que se producen debido a un déficit de electrolitos o a problemas neurológicos.

Además, es fundamental tener en cuenta que este remedio es simplemente un parche puntual para un momento dado, no una solución mágica para combatir los calambres. No es buena idea ingerir habitualmente cantidades importantes de vinagre y sal. Y, sobre todo, este parche no sustituye una buena estrategia de entrenamiento, hidratación y descanso.