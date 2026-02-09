El canario le ha querido pedir perdón al que es ya su actual pareja por no haber olvidado al cien por cien a su ex

Le aclara a su examiga el verdadero motivo por el que cortó su amistad radicalmente: "Empezaron a comentar cosas homófobas y tránsfobas"

Compartir







Guillermo ha dejado a cuadros a Bruno, un chico que está conociendo, en 'El diario de Jorge' con una impresionante propuesta de amor. Al llegar, le explicaba a Jorge Javier Vázquez que su idea es formalizar su relación con él, pero reconoce que aún no ha podido olvidar a su expareja.

El canario ha explicado que el pasado 1 de enero finalizó su relación con su exnovio y que, el 5 de enero, conoció a Bruno a través de una red social. Guillermo califica su noviazgo anterior como "tormentoso" y que ahora mismo, Bruno le transmite "paz" y "serenidad", dos ingredientes que considera necesarios para seguir su camino con otra persona.

Sientan las bases de su amor en directo

Por eso, le ha propuesto que oficialicen al fin su relación. Lo ha hecho con varias señales: un cepillo de dientes y unas llaves. Con esto, Guillermo le pedía fidelidad. Sin embargo, reconoce que no es capaz de "quitarse la sombra" de su expareja. Pero lo ha resuelto como hemos podido ver en directo en el programa de Telecinco.

"Aunque llevemos poco tiempo quiero pedirte perdón por tener a la otra persona presente en mi mente", le aclaraba Guillermo. El joven le comentaba que su deseo pasa en estos momentos por "seguir mirando a los ojos" a Bruno. Con esto quedaba más que claro cuáles eran sus bonitos deseos de amor.

PUEDE INTERESARTE Se reencuentra con su mejor amigo del instituto para preguntarle por qué le bloqueó de la noche a la mañana

"Quiero formalizar la relación en este momento", le compartía finalmente Guillermo al otro. Ahora quedaba por saber cuál era la respuesta de Bruno, que no ha tardado en llegar. Apenas se ha pensado su decisión, ya que la tenía bastante clara. "Estoy dispuesto", le señalaba sin más rodeos.

Ambos se han besado y también han sentado las bases de su romance. "Honestidad, respeto y mucho cariño", le pedía Guillermo.