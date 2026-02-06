Jesús Rojas 06 FEB 2026 - 08:00h.

Este joven barcelonés no es cocinero, ni lo pretende, pero sus gildas autonómicas se hicieron virales en tiempo récord. Lo que le ha llevado a crear otras series temáticas con nigiris, croquetas o platos de pasta igual de irresistibles.

Boukie, la ingeniera industrial reconvertida en chef privada de famosos: "Se crea un vínculo muy bonito con los artistas"

Compartir







Probablemente, el nombre de Dani Valls Halling no te diga mucho. Pero si te enseñamos cualquier de las gildas inspiradas en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país, es probable que empieces a atar cabos, ya que se hicieron -y con razón- muy virales. Millones de visualizaciones después, hemos decidido ir en busca de este joven aficionado a la gastronomía que jamás se había cuestionado poder dedicarse a nada que tuviera que ver con la cocina. Pero el destino, siempre tan caprichoso, quiso que un día nuestro invitado dejase aparcada su carrera en el mundo de la promoción musical para empezar hacer aquello con lo que siempre se ha divertido mucho.

Tras haber arrasado con su serie de gildas autonómicas, el creador de contenido detrás de @soydanichef se ha propuesto hacer la versión internacional, creando las gildas típicas de diferentes países del mundo. Y no te vayas a creer que, seguidamente, Dani se tomará un año sabático, ni mucho menos. De hecho, ahora mismo está con una serie de nigiris made in Spain (se llama 'ñi-giri') y tiene previsto hacer algo parecido a lo que hizo con las gildas pero con croquetas y platos de pasta. Tampoco descarta lanzarse con su propio libro, aunque ya te avisamos de que no será uno de recetas al uso. Pero lo mejor será que te lo cuente él.

¿Quién es Dani Valls Halling? ¿A qué te dedicas cuando no estás cocinando en casa y creando contenido para tus redes?

Soy un chico al que siempre le ha apasionado comer y cocinar. La comida siempre ha sido parte de mi vida: recuerdo cocinar con mi madre y mis abuelas, que mis regalos de navidad siempre eran libros de repostería o juguetes de cocina... Para mí siempre ha sido un hobby, una vía de escape y desconexión (al igual que el deporte), pero jamás pensé que me acabaría dedicando a ello de manera profesional. Empecé mi carrera como responsable de promoción en diferentes discográficas y fui manager de artistas musicales, como Ruth Lorenzo (durante 5 años) o Henry Méndez, el artista latino al que le llevé la promoción nacional e internacional. Hasta que en 2018 decidí dejarlo y probar nuevos caminos. Durante los últimos seis años he liderado y desarrollado la estrategia de redes sociales de Realfooding, pero empiezo este 2026 con nuevos retos. Me he especializado en la comunicación de marca y redes sociales en el mundo de alimentación y creo que tengo mucho que aportar en este sector, por lo que ahora mismo estoy trabajando con diferentes marcas en este sentido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cuándo creaste el perfil de @soydanichef y qué fue lo que te empujó a ello?

Empezó todo de manera muy orgánica. Yo tenía mi cuenta de TikTok, que usaba para tonterías, y un día, por el cumple de una amiga, decidí grabarle un vídeo de la tarta que le había preparado. Era una tarta de gintonic de fresa, lo que siempre bebemos de fiesta, y ese vídeo se hizo muy viral. Desde ese día empecé a publicar más vídeos, casi siempre en tono de humor, porque cuentas de recetas hay muchísimas, pero a mí me gusta aportar algo más. Mucha gente me sigue porque le divierten mis vídeos, no porque vaya a hacer las recetas que hago. Y desde hace unos meses le estoy dedicando más tiempo porque surgen muchas ideas que me gusta llevar a cabo. Desde que tengo uso de razón me ha encantado la cocina, pero jamás pensé que me acabaría dedicando a ello. Mi perfil en redes sociales creo que junta muchas cosas que me gustan: la cocina, el humor, la creatividad y las redes sociales. Lo hago porque me divierto mucho. Me encanta que mis amigos opinen sobre mis vídeos y me lo paso bien contestando los comentarios (ya sean buenos o malos). El día que lo vea como una obligación supongo que dejaré de publicar vídeos. Sí que hay días que me agobio porque tengo algunos compromisos con marcas, muchas ideas de vídeos, gestionar las diferentes redes sociales... Todo ello compaginado con mi día a día. Pero lo uso también como vía de desconexión.

¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a la cocina algún día? Puestos a soñar, ¿qué te gustaría hacer?

Muchísimos amigos y familiares me dicen que debería plantearme hacer algo en cocina más allá de las redes sociales, pero yo tengo muy claro que no. Cocinar en casa, a mí manera y con mis tiempos es una cosa. Trabajar en hostelería y restauración es otra. A mí lo que me gusta es cocinar para mis amigos (esa es mi bio en Instagram). Para mí, cocinar es una manera de comunicarme, de dar las gracias, de pedir perdón, de demostrar el amor hacia mis amigos, mi familia... incluso en alguna que otra cita. Tengo claro que mi camino es este, la comunicación digital y las recetas online. Como mucho me veo haciendo algo puntual de vez en cuando: algún taller, alguna “pop-up”... Pero no me veo trabajando directamente en restaurante. Yo no tengo formación en cocina y, aunque soy de la opinión que la cocina es más vocacional que de estudio, sé que me sentiría fuera de lugar. A mí me gusta cocinar en mi cocina, a mi rollo y con mi desorden.

Hablemos de lo que te catapultó al éxito. ¿Cómo te dio por hacer una gilda para cada comunidad?

Mi grupo de amigos y yo siempre hemos sido muy fans de las gildas. En verano yo suelo preparar muchísimos aperitivos y comidas de picoteo, y nunca faltan unas gildas. Este verano preparé uno muy especial para la familia de mi mejor amiga Paula y, como no quería hacer las típicas gildas, se me ocurrió hacer unas de pulpo a la gallega. El caso es que gustaron mucho y, además, resultó que en las estadísticas del vídeo, casi un 30% de las visualizaciones habían venido de la búsqueda 'gilda. Ese fue el momento en el que se me ocurrió hacer una gilda por cada comunidad autónoma. Sabía que me lo iba a pasar genial y, de paso, iba a aprender muchísimo de la cocina e ingredientes típicos de todas las comunidades autónomas, y así ha sido. Creo que las gildas, aparte de estar muy de moda, son el aperitivo perfecto. Y, de cara a tener que crear una para cada comunidad autónoma, es una tapa muy versátil, vistosa y que permite mostrar diferentes ingredientes o elaboraciones.

¿Habías hecho antes algo parecido? ¿Algún reto diferente que te estés planteando hacer en un futuro próximo?

La serie de gildas ha sido la primera que he hecho y, aunque ha sido muchísimo trabajo, me compensa porque me lo he pasado genial. Y si además son vídeos que funcionan, generan mucha conversación (en su mayoría positiva) y repercusión, pues eso me anima a seguir creando nuevas series. Por supuesto que ya tengo pensada (y en parte grabada) la serie de gildas por países. No voy a hacer `de todos los países del mundo, o quizás sí (risas), pero ahora mismo tengo claros al menos 20, que sí haré. En cuanto a las comunidades autónomas, me ha gustado tanto que ya he preparado nuevas series con el mismo formato. Ya he empezado con “ñi-giri”, serie en la que convierto cada comunidad autónoma en piezas de sushi. Y la semana que viene empiezo con dos más: croquetas y platos de pasta, también por comunidades autónomas. Han salido platos de los que estoy muy orgulloso y tengo muchas ganas de leer el feedback de la gente. También estoy haciendo muchos vídeos de bentos de fusión cocina japonesa-española, me encanta pensar en recetas que fusionen ambas gastronomías. Por último, de cara al año que viene, me encantaría publicar un libro de cocina, pero no de recetas. Creo que el mercado está saturado de libros de recetas que ya no aportan nada. Llevo meses dándole vueltas a una idea que me encantaría desarrollar con alguna editorial así que en cuanto tenga un poco de tiempo me pondré a picar puertas, nunca se sabe...

La gilda perfecta

Antes de despedirnos de Dani, le pedimos que haga caso a todas esas personas que le han preguntado últimamente cómo sería su gilda perfecta (que puedes ver cómo hace en el vídeo de arriba). Y esto es lo que nos ha contado: "No puedo contar el número de gildas que habré preparado (y probado) el último año. El otro día me preguntaron cuál era mi gilda favorita y me puse a pensar. Después de probar tantas variaciones, con tantos ingredientes diferentes, me di cuenta de que la gilda de la que nunca me cansaría es relativamente simple: aceitunas rellenas de sobrasada con miel (las que preparé para la gilda de Islas Baleares), piparras de las picantes, unas buenas anchoas carnosas y un queso curado con mucho sabor. A mí me gusta mucho el queso tostado de Mercadona, es un muy buen producto. Pese a estar bastante curado tiene un punto cremoso que combina muy bien con el picante de la piparra, la sal de la anchoa y el dulzor de la sobrasada. Es el ingrediente que, para mí, une todos los elementos de esta gilda. Me gusta servirla sobre una tostada con mantequilla y un buen steak tartar clásico. Para mí es el entrante perfecto".