Daniel Brito 10 FEB 2026 - 08:30h.

El chef Dani García nos cuenta el que en su opinión es el mejor producto de temporada de invierno y que no debe faltar en las despensas de ningún hogar

Cuando llega el invierno solemos reforzar la alimentación para evitar caer enfermos y que nuestras defensas mantengan el organismo fuerte ante las adversidades. Para ello es esencial saber qué tipo de alimentos están de temporada durante los meses más fríos y lluviosos del año, esos que están en su plenitud y son capaces de ofrecernos los mejores nutrientes para reforzar nuestro sistema inmunitario.

De esta manera, y aprovechando la presentación de su nuevo libro ‘Cocina en casa como Dani’ (Espasa), hablamos con el chef sobre diferentes aspectos gastronómicos, entre ellos el alimento de temporada en invierno que no falta en su despensa y que aconseja a todo el mundo consumirlo durante estos meses y comprarlo en el mercado.

El chef de Leña, entre otros de sus restaurantes, da todos los detalles en el vídeo de ese producto, que nada tiene que ver con lo esperado. Lo más normal sería optar por los cítricos u otras frutas populares en estos meses, como la granada o el kiwi, así como verduras versátiles en la cocina, desde las espinacas o las endivias hasta el brócoli o la remolacha, o diferentes carnes populares en la temporada más fría del año.

El producto indispensable de Dani García en invierno

Sin embargo, el cocinero marbellí sabe que se sale de lo común y nos explica que su producto de invierno favorito, que no falta en su cocina, no es más que el tomate de invierno, como el raf o el de Almería. Es más Dani García sostiene que “el tomate de invierno casi supera, a veces, al tomate de verano”.

El cocinero también comenta que suele comerse uno o dos (son de tamaño pequeño) al día porque son auténticos “caramelos” y que no faltan en su despensa, los compra de producción andaluza, porque es algo que le gusta cenar prácticamente cada noche. ¿Cómo los prepara? En el vídeo cuenta la forma en las que se los hace para cenar, que te advertimos de que no es una preparación nada complicada.