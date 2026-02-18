La anguila se seguirá pescando en España pese al llamamiento de los chefs para evitarlo

Daniel Brito 18 FEB 2026 - 13:53h.

La anguila europea y la angula podrán seguir pescándose en aguas españolas pese a la posición del ministerio y de grandes chefs como Jesús Sánchez o Begoña Rodrigo

Por qué los mejores chefs están en contra del consumo de angulas

La anguila europea y la angula siguen dando que hablar. Por tercera vez ha caído la propuesta del Gobierno de declarar a la anguila como especie en peligro de extinción, lo que permitiría restringir tanto su pesca como la de los alevines, las angulas. Tras la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestres en el que se encuentra el ministerio de Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas, varias de estas últimas se han posicionado en contra de la medida, por lo que la protección del animal en aguas españolas vuelve a quedar desamparada.

Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares han votado en contra de la protección de la especie, mientras que Cataluña, País Vasco, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja y Extremadura han pedido más información antes de tomar una posición, así que se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico entre comunidades y el ministerio.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sostenía hace unos meses que “la anguila europea se encuentra en peligro de extinción, la categoría de amenaza más extrema, desde hace dos décadas”, un proceso que ha convertido en las últimas décadas a la angula en un producto de lujo y codiciado que ha alentado a su desaparición definitiva, pues ante la captura de los alevines, no llegan a reproducirse hasta convertirse en anguilas.

En los últimos meses ha existido una polémica que ha llegado a los grandes chefs de España. La primera porque en un momento del documental de Dabiz Muñoz este decía que necesitaba unos cinco o seis kilos a la semana de angulas cuando un proveedor le comentaba que no tenía, un comentario que fue duramente criticado.

La postura de los grandes chefs

A su vez, ante el comienzo de las pasadas navidades, época en la que nos dejamos algo más de dinero en la comida, grandes chefs del país se posicionaban conjuntamente en un comunicado a través de Euro-Toques, la Comunidad Europea de Cocineros, para animar a evitar su consumo a la vez que ellos renuncian a incluir las angulas en sus cartas y recetas para preservar su existencia.

“Su situación nos obliga a reflexionar como cocineros, prescriptores y consumidores responsables”, explicaban en el comunicado que fue compartido, entre otros, por cocineros como Begoña Rodrigo, Pepe Solla o Jesús Sánchez. En el mismo texto, los chefs animaban a “no consumir angulas. Y pedimos a las autoridades competentes que se prohíba su pesca y comercialización hasta que los datos científicos acrediten una recuperación del estado de la especie”.

Entre las razones que subrayaban para evitar la pesca y consumo de anguila europea y de angula estaba la protección del producto para proteger su futuro, ya que no se tratan de un recurso gastronómico inagotable, además de por darle el respeto necesario al entorno y las especies.

Además, el comunicado de los chefs señalaba que “la tradición no puede justificar la extinción” de una especie y el mantenimiento de prácticas insostenibles, por lo que llamaban a la responsabilidad, especialmente por parte de los profesionales de la cocina, pues “rechazar la angula es un gesto de coherencia profesional y ética”, una responsabilidad que es clave en ellos por su influencia.