Daniel Brito 03 FEB 2026 - 10:12h.

Sergio Ramos disfrutó de una cena de lujo para ver un partido con amigos, pero también con alguna que otra polémico con lo que cocinó

El restaurante mexicano en el que Sergio Ramos y Pilar Rubio han probado los alacranes

Cuando quedamos por las noches con amigos para una cena lo más probable es que más que una similar a la de un restaurante con platos únicos, se opte por una mayor informalidad con un picoteo, sobre todo si tu plan es como el de Sergio Ramos: reunir a sus amigos para ver el Real Madrid frente al Rayo Vallecano que se saldó con la victoria de los blancos por 2-1 acompañados de una cena que pocas personas pueden permitirse.

Más allá de un picoteo como el que te podrías imaginar, con unos embutidos, bizcochos o aceitunas junto a unas cerveza y vinos, el de Camas, que ejerció de chef durante la velada, sacó algunos de los mejores vinos que tenía en su bodega y cocinó angulas, pese a la polémica que existe ante este producto, con los mejores chefs avisando de que es mejor no consumirlos para preservar la especie, que está en peligro de extinción.

La polémica de las angulas

“Joyas que se comparten. Comida excelente, amigos de siempre y un 2015 para el recuerdo”, escribía en una de sus publicaciones Ramos mientras enseñaba dos de sus vinos y las angulas que había cocinado él mismo al fuego de su chimenea, como también mostró en sus redes sociales.

Por una parte, las angulas pueden costar muy por encima de los 1.000 euros el kilo, algo polémico después de que chefs como Jesús Sánchez, Begoña Rodrigo, Pepe Solla o Diego Guerrero, entre otros muchos, hayan pedido no consumir este producto ni incluirlo en las cartas de restaurantes porque “su población ha caído de forma drástica en las últimas décadas y su consumo acelera un camino sin retorno”.

Vinos de categoría

Esas angulas las acompañaron de grandes vinos, pero cuando decimos grandes, es que son muy exclusivos. El más caro de esos vinos es un Château Petrus 2015, que con sus 100 puntos Parker puede llegar a costar unos 9.200 euros. Otro de los caldos que se sirvió en esa velada fue un Grands Échézeaux Grand Cru de 2012, que según varias webs especializadas tiene un precio de unos 4.000 euros por botella.

No todo iban a ser grandes lujos, y las otras dos botellas que sacó el marido de Pilar Rubio fueron más modestas, sin dejar de lado el lujo. Uno de ellos es un Chateau Latour, con un precio que oscila los 1.000 euros, mientras que el otro es un Dom Perignon que, dependiendo de su añada, puede tener un precio más o menos elevado.

En total, esa cena para ver un partido de fútbol entre amigos le ha costado a Sergio Ramos más de 15.000 euros. Sin duda, una cena prohibitiva para el resto de los mortales.