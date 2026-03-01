Al vacío o normal: cómo congelar bien la carne, según un carnicero

Daniel Brito 01 MAR 2026 - 13:00h.

Pese a que la carne aguanta muy bien congelada, si se congela de la mejor manera va a aguantar más y a conservar su sabor y textura

Si hay un gran aliado en la cocina, especialmente cuando hablamos de las subidas de los precios en la cesta de la compra durante los últimos años, ese es el congelador, que nos permite conservar desde productos frescos durante varios meses a sobras de diferentes platos que, en lugar de ir a la basura, aprovechamos para la comida o cena de otro día. No obstante, el uso del congelador debe hacerse de forma responsable para evitar la contaminación de alimentos o que estos sufran un deterioro.

Eso mismo puede ocurrir con la carne, por lo que es primordial conocer de qué forma es mejor congelarla cuando vuelves del supermercado o de la carnicería y quieres que vaya al congelador. En efecto, hay diferentes maneras de congelar la carne, y lo más normal es que lo hagas tal cual como la traes o que la introduzcas a congelar congelada al vacío. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo se conservan mejor sus propiedades, sabor y textura?

El carnicero Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes sociales como @el_as_carnicero, ha explicado en un vídeo lo que ocurre con la carne cuando se envasa al vacío, que no es más que retirar el aire. ¿Y esto qué consecuencias tiene? “Que la carne se estropea mucho más despacio”, subraya el carnicero.

De esta manera, cuando la carne está envasada al vacío va a durar más que una que no lo está, incluso si está en la nevera puede durar más días en buen estado, puntualizando el carnicero que en ese ambiente puede durar más de una semana siempre que esté bien fría.

Cómo congelar la carne

Esto en el caso de la nevera, pero en el congelador ocurre algo muy parecido. Tal y como Mariano Sánchez explica, no es lo mismo congelarla normal que al vacío, ya que si se hace de esta última manera va a ser mucho mejor para el producto “porque no coge escarcha, no se quema con el frío y cuando la descongelamos mantiene mucho mejor el sabor y la textura”.

En todo caso, el carnicero también detalla que “el vacío no hace milagros”, pero sí que va a lograr que la carne dure más tiempo guardando sus propiedades y se conserve mucho mejor. Por ello, como tener una máquina de vacío en casa no suele ser lo mejor, puedes optar por comprar en el supermercado las piezas que vienen envasadas de esta manera o pedirle a tu carnicero si te puede envasar al vacío lo que te llevas a casa.