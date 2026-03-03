Daniel Brito 03 MAR 2026 - 17:30h.

El actor inicia siempre su día con un desayuno donde las proteínas cuentan con gran presencia para poder sentar una buena base para todo el día

Álex González es uno de los actores más reconocidos de España. El madrileño de 45 años ha participado en algunas de las series más populares de nuestro país, como ‘El Príncipe’, e incluso dio el saltó a Hollywood cuando participó en ‘X-Men: Primera Generación’. El intérprete no ha dejado de generar éxitos y siempre ha combinado su trabajo con el amor por el deporte, donde también entra en gran parte la alimentación para poder mantenerse en forma a los 45.

El actor lleva unos meses viviendo en el sudeste asiático y desde allí se ha dedicado a subir contenido de sus entrenamientos o de su día a día, además de que incluso ha dado a conocer algunos detalles de su rutina con sus seguidores a través de sus redes.

Han sido muchos los seguidores que le han preguntado por su alimentación o por lo que come y a comienzos de enero Álex González explicaba que no sigue ninguna dieta concreta y que tampoco es de los que cuenta calorías. “Intento comer comida real y evitar los ultraprocesados”, contaba el intérprete.

De esta manera, González también subrayaba que cree que ha “encontrado un buen equilibrio entre alimentación, deporte o meditación. Todo está conectado. A partir de los 40 también creo clave empezar a cuidar la regulación hormonal. En mi caso, no me enfoco tanto en verme joven, sino de sentirme en forma durante más tiempo”.

Hace alrededor de un año Álex González explicaba en Men’s Health que, aunque no hace dieta, “si algún día me veo una lorcilla, pues luego estoy dos días sin comer pan. Tengo una noción de lo que son proteínas, grasas e hidratos de carbono y lo que sí procuro es no comer productos envasados”.

Así desayuna Álex González

En una de sus últimas publicaciones durante su estancia en el sudeste asiático el actor contaba cómo son sus hábitos por la mañana, pequeños gestos que, en su opinión, son “grandes cambios”. Entre ellos está el movimiento para comenzar el día: “despierta el cuerpo, activa la circulación y dile al sistema nervioso: estamos a salgo, podemos arrancar”. Entre esos hábitos, donde también está la meditación, la planificación o la compra consciente para controlar lo que lleva a la cocina, el desayuno tiene un papel especial.

En su caso la primera comida del día la hace siempre con proteína porque “sacia, estabiliza el azúcar en sangre y evita el picoteo impulsivo”, además de que se trata de una “base sólida para el resto del día”.

Si nos guiamos por el desayuno que muestra, tiene una tostada de pan de semillas con cinco huevos cocidos y un aguacate. Además, en otras muchas imágenes le hemos visto disfrutar de las mejores frutas, desde sandía, plátanos, cocos o mangos, hasta otras verduras y huevos que compra en el mercado.