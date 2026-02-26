El restaurante favorito de Dani Martínez en León: “El número uno”

Daniel Brito 26 FEB 2026 - 17:06h.

El actor, presentador y cómico tiene varios lugares a los que le gusta ir a comer en León, pero hay un restaurante que sin duda es su favorito

León es uno de los lugares favoritos de muchas personas para comer. Sin duda la gastronomía de la zona merece un puesto reconocido, y más de un paladar elige sus bares y restaurantes favoritos en León, como el presentador Jesús Calleja, que admitía que en uno de los restaurantes de la ciudad está al que siempre que puede se escapa porque para él es el mejor de la ciudad. No obstante, hay más famosos que tienen sus grandes favoritos ahí.

Es el caso de Dani Martínez. El presentador y cómico también tiene un especial cariño a muchos templos gastronómicos de León, su provincia natal. Hace unos años explicó a Guía Repsol que en León hay muchas zonas que le gustan para tomar vinos y tapear, especialmente en la zona del barrio romántico, donde destaca, entre otros, Camarote Madrid por sus tapas de ensaladilla rusa o su salmorejo.

Su número uno en León

No obstante, el presentador admite que si hay un lugar que siempre recomienda cuando le preguntan dónde comer en León ese es Cocinandos (Plaza de San Marcos 5). “Es un restaurante con el que aciertas seguro porque para mí es el número uno. Fusiona tan bien el producto leonés, sin transformarlo, que le da un toque único y diferente. Es el sitio donde llevaría a aquel que viene y donde yo intento ir”, señalaba en esa entrevista Dani Martínez.

Como su carta suele renovarse constantemente, el cómico también subraya que no tiene un plato favorito, “aunque recuerdo unas patatas con costillas que me marcaron”, y destaca el buen trato que siempre ha recibido en cada visita que ha hecho.

Detrás de Cocinandos, con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, están Juanjo Pérez y Yolanda León, que actualmente sirve dos menús degustación. El primero es el Menú Cocinandos, con un precio de 85 euros por comensal donde se comienza con el plato Paseo por el monte: boletus, perdiz y jabalí, para continuar con otros platos como la cigala, la alcachofa, los quesos de León o el panetone con el que termina.

Por su lado, también disponen del Gran Menú Cocinandos, con un precio de 140 euros por comensal y que, debido a su duración, tiene como última hora de entrada las 14:15 horas en las comidas y las 21:15 horas en las cenas.

Se trata de un menú similar al primero, pero más largo, incluyendo platos como la cecina gran reserva, la tortilla guisada, el arroz con carpacho de gamba roja, o el buey frío-caliente.