Los beneficios de comer mantequilla de cacahuete: una gran fuente de proteínas

Daniel Brito 19 MAR 2026 - 11:04h.

Un estudio reciente determina que la crema de cacahuete puede ser una aliada en adultos para mejorar la nutrición y la fuerza muscular

La receta de la crema de cacahuete crunchy que "obsesiona" a Clara Galle

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Siempre ha sido un alimento muy popular en Estados Unidos y siempre los hemos visto en serie y películas norteamericanas, pero en los últimos años la mantequilla de cacahuete se ha ido popularizando mucho más allá hasta hacerse popular en otras zonas geográficas, como en Europa, y también en España. Poco a poco ha ido llegando a los supermercados, donde existen diferentes versiones, aunque también se puede hacer casera, pero parte de su éxito está en sus comentados beneficios. ¿Son reales?

Parte de su auge está en las personas que hacen mucho deporte y también en los veganos, ya que si por algo se caracteriza la crema de cacahuete es precisamente por tener un alto contenido en proteína.

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Lo que hay que saber de la crema de cacahuete

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, dado que su ingrediente principal es un fruto seco, el 50% de su composición es grasa, aunque no se trata de un porcentaje demasiado alto teniendo en cuenta que no se suele consumir una cantidad muy grande. Por ello, se aconseja comer de manera esporádica, no con excesiva frecuencia.

De esta manera, su principal atractivo, además de a quien le gusta tanto su sabor como su textura, es su alto contenido en proteínas, pero al tener bastantes calorías, no se suele aconsejar en quienes buscan una pérdida de peso o las personas con algún problema de hipertensión, pues generalmente tienen una cantidad importante de sodio por su contenido en sal.

En estos años la mantequilla de cacahuete se ha relacionado especialmente con el consumo para deportistas al ofrecerles un porcentaje generoso de proteínas y de energía, además de otros nutrientes como algunas vitaminas, zinc o potasio, entre otros.

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Además, un estudio reciente publicado en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM) ha analizado los efectos que tiene la suplementación que tiene la crema de cacahuete en la función física de los adultos mayores. Así, señalan que una ración diaria aumenta sustancialmente la fuerza muscular pasados los 60 años, conclusión a la que han llegado tras seis meses de estudio, además de que no experimentaron un aumento de peso.

Por ello, si no se cuenta con contraindicaciones, apuntan a que el consumo de unos 10 gramos de mantequilla de cacahuete pueden ser una forma sencilla de mejorar la nutrición y la fuerza muscular en el grupo de adultos mayores. No obstante, según la Academia Española de Nutrición y Dietética, lo mejor es hacer una crema de cacahuete casera con los frutos secos tostados, sin añadirle azúcar y tampoco sal.