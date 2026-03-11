La receta de la crema de cacahuete crunchy que "obsesiona" a Clara Galle

Hacer crema de cacahuete casera es algo de lo más sencillo y si le quieres dar un toque crunchy como la actriz tan solo tienes que añadir un paso más a la receta
Clara Galle se ha convertido en una de las jóvenes promesas del audiovisual español tras protagonizar la trilogía de películas de ‘A través de mi ventana’ y haber formado parte del elenco de varias series en los pocos años de carrera que lleva, logrando una gran popularidad que la ha catapultado a conseguir más de 5’6 millones de seguidores solo en Instagram. Pese a que muchos aspectos de su vida los mantiene en privado, durante las promociones de sus trabajos ha comentado algunas de sus obsesiones gastronómicas.
Sin ir más lejos, en una reciente entrevista con David Broncano explicaba que uno de sus imprescindibles es tener siempre alguna galleta de su panadería favorita congelada porque durante la menstruación suele tener crisis que, como la actriz comentaba, solo le salva esa “galleta de la emergencia”.
En otra entrevista con Cosmopolitan aseguró que uno de los alimentos que la mantiene totalmente obsesionada es la mantequilla de cacahuete, pero no una cualquiera, sino la crunchy, que tiene tropezones de cacahuetes dentro de la mantequilla para ofrecer otro tipo de textura.
Una mantequilla de cacahuete se puede comprar directamente en el supermercado, pero también se puede hacer en casa de manera muy sencilla y darle ese toque crunchy que obsesiona a Clara Galle. Lo mejor es que realmente para hacer crema de cacahuete solo necesitas este fruto seco y un procesador de alimentos o una picadora, y puede que horno si los cacahuetes que tienes en casa no están tostados.
Si quieres saber cómo hacerla, apunta esta receta con la que tendrás lista tu mantequilla de cacahuete casera lista para siempre que quieras incorporarla a tus postres o tostadas.
Cómo hacer crema de cacahuete crunchy
Ingredientes
- 300 gramos de cacahuetes tostados
Elaboración
Tuesta los cacahuetes
Si no tienes cacahuetes tostados, llévalos unos 15 minutos al horno para que se doren, controlando el tiempo para que no se quemen y sacándolos antes si no los quieres más tostados.
Haz la crema
En un procesador o picadora, añade unos 50 gramos de los cacahuetes y pica apenas unos segundos para que se queden en trozos de cierto tamaño para después utilizarlos como el toque crunchy.
De nuevo en el procesador o picadora ya vacío, añade el resto de los cacahuetes y empieza a triturar mientras poco a poco se va formando la crema.
Si es necesario, para y con la ayuda de una espátula remueve de vez en cuando.
Cuando la tengas, lleva la mantequilla a un recipiente y mezcla con los cacahuetes troceados y reserva en un bote para siempre que quieras comerla.