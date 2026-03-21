El mejor fruto seco para cuidar tu corazón en primavera

Lía Gómez 21 MAR 2026 - 08:00h.

Según el cardiólogo Aurelio Rojas un consumo inferior 30 gramos al día de este fruto seco “es mejor que muchísimas pastillas”

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“Hay un fruto seco tremendamente superior, si lo comparamos con el resto a nivel científico, para mejorar tu salud y la de tu corazón. Vas a flipar”. La afirmación, ya de por sí, impresiona de inicio. Pero la realidad es que es del popular (e influencer) cardiólogo español Aurelio Rojas, uno de los rostros médicos más reconocidos del mundo virtual por sus consejos para cuidar el corazón, que, siempre basándose en el rigor científico, aconseja alimentos, rutinas o cuestiones que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra salud. Y la realidad es que una de las más populares, que está realmente al alcance de todos (vaya, que puede adquirirse en cualquier supermercado) es, según confiesa este aclamado cardiólogo, “mejor que muchísimas pastillas”. Y simplemente se trata… de las nueces.

La realidad es que esto de consumir frutos secos ayuda al colesterol, a la salud, etcétera, no es un mensaje nuevo que lleve poco tiempo circulando. Pero es que se trata de una realidad que cada vez está avalada por más estudios científicos que, además, van perfeccionando con sus investigaciones esos aspectos en los que influyen este tipo de ingestas y las cantidades necesarias para conseguir resultados. Y en todo ello se ha basado el cardiólogo Rojas para realizar una recomendación que está al alcance de cualquiera y que puede reducir hasta un 30%, que no es poco, el riesgo de sufrir infartos.

Los beneficios

Tal y como explica Aurelio Rojas, las nueces se han convertido en uno de los mejores aliados para salud, aunque aún haya mucha gente que lo desconozca. “En primer lugar, mejora el colesterol, pero no donde las personas creen. No baja el colesterol total a lo loco, lo que hace es reducir los niveles de LDL oxidado, el colesterol de los infartos y los ictus”, explica el cardiólogo en un vídeo publicado en sus redes sociales. Y, de hecho, hay estudios que avalan esta cuestión: “Un metaanálisis de la American Journal of Clinical Nutrition mostró sorprendentes reducciones de hasta un 10% del LDL oxidado en las personas que lo consumen”.

“En segundo lugar, y con este vas a flipar porque es brutal, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que puedes medir con tu reloj y es uno de los marcadores más modernos de salud, juventud y fuerza de tu corazón. Y esto es gracias a que modula la actividad del sistema nervioso parasimpático, que contrarresta los efectos negativos del estrés”, explica. O sea, que se trata de un ‘arma’ que pelea contra los daños provocados por el estrés.

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“Y en tercer lugar, y este para mí es el más sorprendente, reduce la inflamación sistémica, la causa común de todas las enfermedades no transmisibles del Siglo XXI. Y esto lo ha demostrado reduciendo drásticamente marcadores que puedes ver en tu analítica común y corriente de inflamación como la PCR ultrasensible entre un 10 y 15%”, zanja.

30 gramos al día, tu mejor aliado

La realidad es que el avance en estudios científicos ha hecho que incluso se concrete la cantidad necesaria para conseguir reducir ese riesgo y mejorar a nivel cardiovascular. Y en este caso, esto se cumple con lo que, generación tras generación, se ha ido pasando de ‘un puñadito de nueces es bueno para la salud’. De hecho, según explica Rojas, “el resultado es que el potente estudio PREDIMED, uno de los más grandes de prevención cardiovascular, mostró que las personas que tomaban 30 gramos de nueces al día -en torno a seis u ocho dependiendo del tamaño- tenían un 30% menos de riesgo de tener un infarto”.

Por ello, el cardiólogo no duda en tildarlo como una solución “mejor que muchísimas pastillas”, porque es que, además, es “fácil, rico, del supermercado a tu casa y bueno para tu corazón”. Así que sí, las nueces pueden ser de las mejores aliadas posibles para cuidar tu salud y tu corazón.