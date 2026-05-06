Supervivientes 06 MAY 2026 - 20:33h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala en la que se abordarán las reacciones a la sanción ejemplar a Claudia por su robo y tendrá lugar una ronda de nominaciones que volverá a sorprender a los concursantes.

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Un importante anuncio en torno a la aventura, que afectará directamente a los concursantes, y la expulsión de Darío Linero, José Manuel Soto o Marisa Jara -tras la salvación anoche de Claudia-, formarán parte de la décima gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 7 de mayo (21:45h) en Telecinco.

Antes de abandonar el reality, el concursante con menor apoyo de la audiencia, que será testigo en directo de su cambio físico, otorgará en secreto un punto a uno de sus ya excompañeros, participando en una ronda de nominaciones diferente que romperá las posibles estrategias de los participantes.

El programa, que permanecerá muy pendiente de las reacciones tras el castigo ejemplar impuesto a Claudia y la sanción a Aratz y Gerard, reunirá nuevamente a todos los supervivientes en la palapa para abordar la última hora de la supervivencia y la convivencia. Además, acogerá dos nuevos y decisivos juegos:

Juego de localización - ‘El Desafío de Tritón’. En él, los supervivientes tendrán que colaborar entre ellos para liberarse de todas las cadenas que les atan a lo largo de un recorrido por el mar. Una vez que estén todos liberados, deberán desatar varios tablones que les ayudarán a escalar hasta la cima de una tarima con el fin de levantar allí una bandera. El equipo que antes lo logre elegirá la localización en la que sobrevivirá los próximos días.

Juego de líder - ‘Orfeo y Eurídice’. Los clasificados del juego de prelíder deberán permanecer de pie sobre un tronco de madera y agarrados a una cuerda. Según pasen los minutos, tendrán que ir soltando cuerda, lo que complicará más el juego. El superviviente de cada playa que más tiempo aguante sobre la estructura ganará el collar de líder.