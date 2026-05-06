Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones

David y Alba, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 10’, se sinceran sobre su relación y marcan sus límites

David y Alba, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 10’, se sinceran sobre su relación y marcan sus límites
David y Alba, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 10’. telecinco.es
Compartir

Ya podemos confirmarlo: David y Alba son nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 10'. Ambos han hecho su 'entrada triunfal' a sus respectivas villas, sustituyendo a Ainhoa y Álex tras la hoguera de confrontación que han protagonizado y que ha marcado su relación.

Ambos llevan un año y medio de relación y quieren comprobar si realmente pueden confiar el uno del otro. Además, arrastran problemas de desconfianza.

Sin duda, si hay algo que marcó la relación de la nueva pareja fue el momento en el que empezaron, en donde David tenía novia y Alba lo descubrió al poco tiempo. Ambos lo dejaron y, en el parón, ella se lio con uno de los mejores amigos de él. Posteriormente volvieron, pero eso marcó todo: "Ahora me lo echa siempre en cara", asegura Alba.

PUEDE INTERESARTE
Alba revela qué soltero le llama más la atención de la villa
Alba revela qué soltero le llama más la atención de la villa

David y Alba marcan los límites

Algo que también han hecho David y Alba es marcar los límites de su relación, con una finalidad: activar la 'luz de la tentación'. En primer lugar, Alba ha señalado que no le gustaría nada que David entrara en el jacuzzi. Tampoco toleraría cosas como que alguien entrara a su habitación o que hablara mal de ella: "Juegos sí, hemos venido a eso, pero hasta cierto límite". Además, ha dado su primera cita a Cristian.

PUEDE INTERESARTE
Sandra Barneda comunica en ‘Villa Montaña’ lo ocurrido con Álex y Ainhoa: “No contó con ella”
Sandra Barneda comunica en ‘Villa Montaña’ lo ocurrido con Álex y Ainhoa: “No contó con ella”

David, por su parte, también ha puesto los límites. Un David que ha destacado, sobre todo, que "no se acueste con nadie" ni en que "hable mal de él". Además, en caso de que se meta con alguien en el jacuzzi, que "pueda ver las manos". Además, ha dado su cita a Fátima.

Temas