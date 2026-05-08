Ana Carrillo 08 MAY 2026 - 13:05h.

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Leila ha regresado a 'El Debate de las Tentaciones' tras la emisión de sus besos en el jacuzzi con David Vaquero para dar explicaciones acerca de su decisión de dejarse llevar con su tentador favorito en 'La isla de las tentaciones 10'. El plató la ha recibido entre aplausos y algunos colaboradores le han mostrado su comprensión, pero no ha sido el caso de Lucía Sánchez, que considera que no se debe aplaudir la infidelidad.

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La ganadora de 'GH DÚO' le ha recordado a Leila el pasado infiel de David, que cayó en la tentación con María Aguilar cuando era novio de Elena Adsuara en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'. "Es que yo no prejuzgo a las personas antes de conocerlas, yo no soy así", le ha respondido la canaria, a la que el público presente en plató ha aplaudido por este comentario.

Ha sido entonces cuando Sandra Barneda le ha pedido a Lucía que inaugurase la hoguera de confrontación en 'El Debate de las Tentaciones' esta temporada, en la que la canaria y la gaditana han protagonizado un tenso rifirrafe por sus posturas enfrentadas, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

En este tercer debate, Leila también ha podido ver imágenes inéditas de Atamán tentándose con Claudia y ha asegurado que, aunque no le gusta ver "ese guarreo", ha admitido que ella también se está dejando llevar con David y que no debería haber sido tan crítica con el canario en las hogueras. Pese a todo, ha subrayado que es normal que le moleste ver a Atamán en esa situación y ha explicado que considera que ella no se ha tentado "con guarreo" como él.

Naomi Asensi ha entendido a Leila y ha explicado que a "todas" las participantes de 'La isla de las tentaciones' les ha pasado lo mismo, que se dejaban llevar en su villa y luego criticaban lo que veían en la tablet durante las hogueras. "¡Yo no!", ha apostillado Lucía Sánchez.