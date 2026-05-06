Lorena Romera 06 MAY 2026 - 17:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da un importante paso con su novio, el futbolista del Atleti, cedido al Rayo Vallecano

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Aunque Tania Deniz atraviesa uno de los momentos más satisfactorios a nivel personal, está a punto de dar un salto que cambia su vida de manera radical. Tras más de un año consolidando su relación con el futbolista del Atlético de Madrid (actualmente cedido en el Rayo Vallecano), Carlos Martín, la pareja ha decidido dar el paso más importante de su relación.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha sido la encargada de desvelar la noticia a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un reels con los detalles de este significativo cambio. Aunque la canaria es consciente de que había usuarios que ya lo sospechaban (especialmente por el estrés del que hablaba antes de su viaje a Coachella), la confirmación no ha llegado hasta ahora.

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La creadora de contenido ha hecho las maletas y se ha despedido de su pisito de soltera. "Me mudo, me cuesta decirlo y asumirlo. Es hora de dejar mi antiguo pisito, donde empecé y construí mi vida en Madrid. Aunque no fue todo tan bonito, me llevo un buen recuerdo", ha explicado visiblemente emocionada a su comunidad.

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Para la joven, este inmueble ha sido su refugio durante tres años intensos en la capital, un lugar que ha sido testigo de su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, tiene claro que "la vida son etapas" y que, aunque lo hace “con nostalgia”, el motivo de su marcha es actualmente la mayor de sus alegrías. Y es que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' va a iniciar una vida en común con el futbolista.

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Así, Tania Deniz abandona definitivamente su vida de soltera para mudarse a vivir con Carlos Martín. La pareja ha decidido unificar sus caminos bajo el mismo techo, dando comienzo a una convivencia que supone el broche de oro a su historia de amor de más de un año. A pesar de que se despide con pena de su antiguo hogar, la televisiva está convencida de que lo que viene es mucho mejor.

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"Todo cambio es a mejor y mi vida ahora no la cambio por nada del mundo", ha señalado con rotundidad. "Muchas cosas del pisito me las llevo a mi casita con Carlos", les ha adelantado a sus seguidores, a los que ha hecho partícipes de su mudanza y con los que ha celebrado esta feliz noticia. Una nueva etapa con la que Tania Deniz y Carlos Martín demuestran que lo suyo va muy en serio.